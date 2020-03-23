Bugün özellikle daha dikkatli ve özenli olmaya bakalım. Ay, Balık burcunun son bölümünde ilerliyor. Yeniay öncesinde pek çok şey ani şekilde gündeme gelebilir. Bir yandan bitişler ve sonlanmalar, diğer yandan yeni gelişmeler var. Ancak bugün şansımızı aşırı zorlamamalıyız. Aynı zamanda şiddet ya da yoğun bir enerji boşalımı getiren durumlar gündeme gelebilir. Mars ve Pluton, Oğlak’ta birleşirken, bizi zorlayan, baskılayan koşullarla karşılaşabiliriz. Fiziksel açıdan risk taşıyan durumlardan uzak durmak gerekiyor. Kimi zaman bizi kurban eden koşullar ya da kabullenme gerektiren olaylarla karşılaşabiliriz. Akışta kalın.

KOÇ:Bilinmeyen konuları açığa çıkarmak için aşırı öz güven içinde olabilirsiniz. Tartışmalara girmemek için sakin kalmakta fayda var. İlişkileriniz bugün ince bir çizgide, sıkıntı yaşamamak için akışta kalmaya dikkat edin. İç sesinizi dinleyin.

BOĞA:Gelecekle ilgili beklentileriniz için mücadele etmek isteyebilirsiniz. Hayal ettiğiniz şeyler uğruna tüm cesaretinizi ortaya koyacağınız bir gündesiniz. Sosyal konularla uğraşabilirsiniz. İş hayatınızda destek alacağınız kişiler olabilir.

İKİZLER:Çalışma arkadaşlarınıza karşı aşırı sabırsız olabilirsiniz. Tepkilerinizi göstermekten kaçınmayacağınız bir gündesiniz. Gün içinde tutkularınızın esiri olabilirsiniz. Ani gelişen tartışmalara karşı kendinizi kollamanız gerekebilir.

YENGEÇ:Kendi felsefenizi benimsetmek için mücadele içine girebilirsiniz. İnandığınız konularda sonuna kadar cesaret gösterdiğiniz zamanlar var. İkili ilişkilerinizde karşınızdakini kırmamaya özen göstermeniz gerekebilir. Akışta kalmalısınız.

ASLAN:Bugün kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olun. Ortaklı para durumları gündeminizi etkileyebilir. Maddi konularda sabırsız davranabilirsiniz. Ani tepkilerden ve hızlı kararlardan kaçının. Keyif aldığınız uğraşlarınızla zamanınızı değerlendirebilirsiniz.

BAŞAK:Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabrınızı zorlayan mevzularda uzak durmanızda fayda var. İletişim noksanlığından bir anda tartışmalar çıkabilir. Bugün ne kadar çok dengede kalmak isteseniz de; ilişkilerinizde huzursuzluklar yaşanabilir.

TERAZİ:Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgilenmeniz gerekebilir. İş konularında mücadele gerektiren durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili mevzularınızda göz ardı etmeyin. İlişkilerde bitişler olabilir.

AKREP:Aşk hayatınızdaki konularınız gündeminizi etkileyebilir. Açığa çıkan sabırsızlık duygusuyla, fevri hareketlerde bulunabilirsiniz. Bu ilişkilerinizde huzursuzluğa neden olabilir. Tepkilerinizi kontrol etmeye özen göstermelisiniz.

YAY:Aile hayatınızla ilgili konular için mücadele etmeniz gerekebilir. İlişkilerinizde daha yapıcı olmaya çalışmanız sizin avantajınıza olacaktır. İş hayatınızdaki olaylara karşı kendinize güvenen tutumunuzu sürdürmeye devam etmelisiniz.

OĞLAK:Hareketli bir gün sizi bekliyor. Yazışmaların ve eğitimlerin olduğu hızlı bir gündesiniz. Bu hızlı tempo sizi sabırsızlaştırabilir. İşlerde yaşanan aksamalar yüzünden kaynaklanan sıkıntıyı, olumlu bir şekilde çözme yoluna gitmelisiniz.

KOVA:Parasal konularla ilgili dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanmanız gereken işlerle uğraşabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. İşte mücadele etmeniz gereken olaylarla karşılaşabilirsiniz.

BALIK:Yeni başlangıçlar yapmak için cesaret bulacağınız bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular gündeminizi etkileyebilir. Tartışmalara neden olan konulardan uzak durmakta fayda var. İlişkilerinizde sıkıntılı durumlar söz konusu...