Dayanıklı olmak, disiplinli davranmak önemli... Bizi test eden, sınayan durumları pek sevmesek de, bugün karşılaştığımız sınırlamalar, eleştiriler eksik yönlerimizi gösteriyor olabilir. Duygusal olmanın zamanı değil. Özellikle ortaklaşa konularda, ilişkilerde daha fazla şey öğrenmek durumunda olabiliriz.

Olaylara daha gerçekçi bir gözle bakmak gerekiyor. Akşam saatlerinde, 18.00 civarında bizi psikolojik açıdan baskılayan durumlarla karşılaşabiliriz. Bu dakikalarda evde ve ailevi konular içinde daha dürüst ve ılımlı olmak gerekebilir. Duygusal alanda kendimizi baskı altında hissedebiliriz. Travmalara açık durumda olabiliriz.

KOÇ:İş hayatınızda daha çok sorumluluk almak isteyebilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak sizin için önemli olabilir. Üstlerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. İlgilendiğiniz işlerde bürokrasiyle uğraşabilirsiniz. Annenizle ilgili durumları ihmal etmeyin.

BOĞA:Kendinizi yeni şeyler öğrenme sorumluluğu içinde hissedebilirsiniz. Yaşadığınız olaylarla ilgili bütünü görmeniz çok daha kolay olacaktır. Yeni ufuklara açılmak isteyeceğiniz zamanlar içindesiniz. Arkadaşlarınızla plan yapmak iyi gelecektir.

İKİZLER:Kriz yaratan konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Ortaklı işlerinize ciddi bakış açısıyla yaklaşabilirsiniz. Endişe duyduğunuz olayların gündeminize gelmesi söz konusu...Duygusal yönden bağlacı koşullar oluşmasından kaçınmalısınız.

YENGEÇ:Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İkili ilişkilerinizde uyum içinde olmak isteyebilirsiniz. Evle ilgili daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. Bu durum yorulmanıza neden olabilir. Sizi uğraştıran olaylara karşı dikkatli olmanızda fayda var.

ASLAN:Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınıza daha ciddi yaklaşabilirsiniz. İş arkadaşlarınızla ilişkilerinizde gerilmeler olabilir. Ailenizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sizi yoran koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var.

BAŞAK:Yaratıcılığınızı kullanacağınız işlere yönlenmek isteyebilirsiniz. Daha ciddi gördüğünüz konularda kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Hobilerinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcamalar yapabilirsiniz.

TERAZİ:Ailevi konularla ilgili yorucu koşullar oluşabilir. Geçmişe yönelik durumların arasında kalabilirsiniz. Zaman zaman güven aradığınız yerlerde bulunmak isteyebilirsiniz. Evle ilgili durumlarda sorumluluk almanız gerekebilir.

AKREP:Hareketli bir gündeminiz olabilir. İletişim trafiğinden kaynaklanan aksaklıklara dikkat etmeniz gerekebilir. Sorumlu olduğunuz konulara daha ciddi yaklaşmanızda fayda var. Ev hayatınızı ilgilendiren durumlar ön plana çıkabilir.

YAY:Maddi kaynaklarınızla ilgili konularda ciddi şekilde düşünmeniz gerekebilir. Kişisel donanımınızı kullanacağınız işlere yönelebilirsiniz. Ev hayatınızda sizi yoran koşullar oluşabilir. Eşinizle ilgili durumlar gündeminizi meşgul edebilir.

OĞLAK:Kişisel açıdan önem verdiğiniz olaylara daha ciddi bakış açısıyla yaklaşabilirsiniz. Yeni başlangıç yapmak için sorumluluk alabileceğiniz bir gündesiniz. Bedeninizi ilgilendiren konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Akışta kalın.

KOVA:Gün içinde ailenizle ilgili bilemediğiniz olaylar yorucu hale gelebilir. Ev hayatınızla ilgili konularda daha fazla sorumluluk almak zorunda kalabilirsiniz. Çalışma hayatınızda uğraştığınız işlere daha ciddi bakış açısıyla bakmanız gerekebilir.

BALIK:Sosyal durumlar gündeminizi meşgul edebilir. Gelecek beklentilerinizle ilgili daha fazla sorumluluk almak durumunda kalabilirsiniz. Uğraştığınız işlerde bakış açınız ciddileşebilir. Ailenizle ilgili konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz.