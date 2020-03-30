Mücadele ve savaş gezegeni Mars, bugün Saka burcuna geçiyor. Burada Satürn’le yan yana gelmesi bu dönemde gruplar, insan toplulukları ve sosyal durumlarla ilgili sıkıntıların öne çıkabileceğini göstermekte. Bugünlerde iletişim, görüşmeler ve ulaşımla ilgili konularda hızlı değişiklikler gündeme gelebilir. Yeni haber ve değişikliklerle karar verebiliriz. Nelerden kaçınmalı? Sabah erken saatlerde daha esnek olmak gerekiyor. Pek çok yenilik söz konusu. Ancak gün boyunca belirsizlikler ya da bizi pasifize eden durumlarla karşılaşabiliriz. Özellikle akşam saatlerinde dağınıklık yaşayabiliriz. Düşüncelerimizi toplamak pek kolay değil.

KOÇ:Ticari konularda daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. İletişiminiz kuvvetli bir gündesiniz. Yazışma ve sözleşmelerinizi yapmanız için uygun zamanlar var. Öğle saatlerinde çift durumların arasında kalabilirsiniz. Akşam ise duygularınızı paylaşabilirsiniz.

BOĞA:Maddi kaynaklarla ilgili hareketlenme söz konusu olabilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanmak isteyeceğiniz zamanlar var. Öğle saatlerine doğru duygusal dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. İşle ilgili durumlarda kararsızlık yaşanabilir.

İKİZLER:Yeni başlangıçlar ve niyetler içinde olabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularda hareketlilik görünüyor. Diyete başlamak için uygun bir gün olabilir. Akşam saatlerine doğru iç uyumu yakalayabilir. Duygularınızı rahatça ifade edebilirsiniz.

YENGEÇ:Hayatınızda gizli kalmış, açığa çıkarmakta zorlandığınız konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Sabahtan iletişimi yüksek zamanlar yaşarken öğle saatlerinde daha fazla içinize kapanabilirsiniz. Kendinizi duygusal dalgalanmalar içinde bulabilirsiniz.

ASLAN:Hayatınızdaki sosyal konularla ilgilenebilirsiniz. Arkadaşlarınızla görüşmek size iyi gelecektir. Öğle saatlerinde geleceğinizle ilgili ümitsizliğe düşebilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız destekler var. Akşam saatlerinde zihniniz daha akıcı hale gelebilir.

BAŞAK:İş yaşamınızda hareketli bir gün yaşayabilirsiniz. Üstlerinizle iletişim halinde olabilir, ticari görüşmeler yapabilirsiniz. Annenizle ilgili konular gündeme gelebilir. Öğle saatlerinde duygusal karmaşa yaşayabilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin.

TERAZİ:Öğrenme açlığınızı gidermek için çevrenizdekilerle iletişim halinde kalabilirsiniz. Uluslararası konular ön plana çıkabilir. İş hayatınızda yeni girişimlerde bulunabileceğiniz imkânlar var. Öğle saatlerinde kararsızlığa düşeceğiniz zamanlar olabilir.

AKREP:Duygusal yönden bağlayıcı koşullarla uğraşabilirsiniz. Gün içinde ilgileneceğiniz yazışma ve görüşmelere özen göstermenizde fayda var. İletişimi yüksek hızlı akan bir gün olabilir. Kriz yaratması olası koşullara karşı dikkat etmelisiniz.

YAY:Karşıtlıklarla uğraşıp, dengede kalmaya çalışabilirsiniz. Eşinizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Ticari anlaşmalar için uygun imkanlar var. İkna edilmeniz veya etmeniz gereken ikili durumlar yaşayabilirsiniz. Ani çıkışlarınız olabilir.

OĞLAK:Çalışma hayatınızda yoğun görüşme ve toplantıların olduğu zamanlar var. Sizi yoran yıpratan konularla uğraşabilirsiniz. Sağlıkla ilgili sıkıntılar yaşamanız muhtemel. Öğle saatlerinde çift durumlar arasında kararsızlık yaşayabilirsiniz.

KOVA:Kendinizi rahatça ifade edebileceğiniz iletişimi yüksek bir gündesiniz. Size zevk veren görüşmeler, buluşmalar içinde olabilirsiniz. Harcamalarınıza özen göstermeniz gereken zamanlar var. Öğle saatlerinde duygusal karışıklık içinde kalabilirsiniz.

BALIK:Yakın çevrenizle ilgili dedikodular, gündeminizi etkileyebilir. Ailevi durumlarla ilgili hareketlilik söz konusu olabilir. Evinizde ufak tefek kazalar yaşayabilirsiniz, dikkatli olmaya çalışın. Öğleden sonraki saatlerde duygusal karmaşa yaşayabilirsiniz.