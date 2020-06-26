Mars’a dikkat

Mars kritik bir noktadan, güney bendinden geçiyor. Böyle zamanlarda aksaklıklar, kazalar ya da ani hareketlerin neden olabileceği problemler ortaya çıkabilir. Özellikle duygusal nedenlerden ötürü gereksiz çıkışlar yapabiliriz. Daha sakin ve öngörülü kalmaya dikkat edelim. Sabah saatlerinde iş ve organizasyonel konularda daha esnek olmak fayda getirecek. Daha disiplinli, kontrollü olmak durumundayız. Yeteneklerimizi ve zekamızı daha verimli şekilde kullanmaya bakalım. Eğer sinirlerimize hakim olursak çok şey başarabiliriz. Öğle sonrasında daha verimli olabileceğimiz zamanlar var. Aceleyle çıkışlar yapmamaya bakalım.



















