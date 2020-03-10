Dolunayın ardından, Merkür de bugün yeniden düzgün hareketine geçiyor. Son günlerde yaşanan hassasiyetler ve bizi kararlarımızda asılı bırakan durumlardan sonra daha çok şey yapabiliriz. Yeni bir hareket içine gireceğiz. Ortaklı durumlar ve karşılıklı konular bizi çok daha meşgul ediyor. Saat 13.02’den sonra Terazi burcuna ilerleyen Ay, yeni bir tutum içine girebileceğimizi anlatıyor. İlişkilerimizde şimdiye kadar izin verdiğimiz durumların sonuçlarını fark edebiliriz.

İş ve sorumlulukları tamamlamak önemli. Beklentilerimize dikkat edelim. Özellikle akşam saatlerinde seçim yapmamız gereken olaylar ve bizi ailevi alanda harekete geçiren durumlar yaşanabilir.

KOÇ:Sorumlu olduğunuz işlerinizde daha fazla ilerleme kaydetmek isteyebilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla aranızdaki konulara netlik kazandırmak için adım atabilirsiniz. Sizi yoran ve yıpratan meselelere dikkatli olmanızda fayda var.

BOĞA:Yaratıcılığınızı kullanmak isteyeceğiniz işlerinize yönelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla çabalayabilirsiniz. İlişkilerinizde kısıtlanmış hissedebilirsiniz. İşlerinize daha fazla ciddiyet kazandırmanızda fayda var.

İKİZLER:Ailevi mevzular gündeminizi meşgul edebilir. Eski meselelerle uğraşabilirsiniz. Evle ilgili konulara yön kazandırmanız gerekebilir. Güven arayışı içinde davranacağınız durumlarla karşılaşabilirsiniz. Akşama doğru kontrollü olabilirsiniz.

YENGEÇ:Hareketli bir gündeminiz olabilir. İletişimde olduğunuz kişilerle ilişkilerinize dikkat etmelisiniz. Sorumluluklarınıza yön vermek isteyebilirsiniz. Çevrenizdeki değişiklerden etkilenebilirsiniz. Ticari konular ciddiyet kazanabilir.

ASLAN:Maddi konularda kendinizi daha meşgul hissedebilirsiniz. Engelleri aşmak için mücadele verebilirsiniz. İş hayatınızda ilerleme kaydedebilmek için plan yapmanız gerekebilir. İlişkilerinizde yaşayacağınız sıkıntıları abartmamaya özen gösterin.

BAŞAK:Kendinize daha fazla zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için planlı davranabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda ilerleme kaydetmek isteyebilirsiniz. Hassas mevzulara gerçekçi yaklaşabilirsiniz.

TERAZİ:Bilemediğiniz konular nedeniyle kötü hissedebilirsiniz. Gizli düşmanlar gündeme gelebilir. Sizi hapseden kontrol dışı olaylar gerçekleşebilir. Çaba göstermeniz gerekebilir. İç dünyanızla ilgili engelleri aşmak isteyebilirsiniz. Akışta kalın.

AKREP:Kariyer hayatınızda daha fazla sorumluluk altına girebilirsiniz. İlişkilerinizde kısıtlandığınızı hissedeceğiniz zamanlar var. Gün içinde arkadaşlarınızla zaman geçirmek, size iyi gelebilir. Destek göreceğiniz konular ortaya çıkabilir.

YAY:İş hayatınızda ön planda olmak isteyebilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak için plan ve program yapmalısınız. Engelleri açmak için sabırlı davranacaksınız. Üstlerinizle iletişimde olacağınız zamanlarda dikkatli olmalısınız. Akışta kalın.

OĞLAK:Yaşadığınız olaylarda bütünü daha rahat görebileceksiniz. Yeni ufuklara açılmak için plan yapabilirsiniz. Gerçekçi tavrınızı ortaya koyabilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular ilginizi çekebilir. Arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz.

KOVA:Endişe duyduğunuz konular sizi meşgul edebilir. Ortaklı işlerde güven arayışı içinde olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz meselelerde yeni şeyler ortaya koymak isteyebilirsiniz. İşlerinizi olgunlaştırmak için çaba sarf edeceksiniz.

BALIK:Eşinizle ilgili konulara kafa yorabilirsiniz. Sıkıntıları atlatmak için çaba sarf edebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konulara yön kazandırmak isteyebilirsiniz. İkili ilişkileriniz sizi yorabilir. Dikkatli olmanızda fayda var. Akışta kalmalısınız.