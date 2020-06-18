Bugün dikkatli olalım zira daha iddialı ve hırslı davranabiliriz. Ancak Merkür’ün geri dönüyor olması düşüncelerimizde, görüşmelerimizde, kısaca iletişim içinde olduğumuz konularda bazı dağınıklıklar ve hatalara da işaret edebilir. Bugünlerde eksik olan şeyleri bulma ve bunları yerine koyma konusunda daha özenli olmaya bakalım. Acele etmemeliyiz. Ay’ın da ışığı küçülürken, eksikleri tamamlama isteğimiz artıyor. Duygularımıza ve sezgilerimize daha çok başvurabiliriz. Saat 15:00 civarında bize daha geniş düşünme imkanı sağlayabilecek fırsatlar var. Başkalarından daha çok şey öğrenebiliriz. Ancak Ay saat 15:02’den sonra boşluğa giriyor. Biraz gevşemek ve kendimize zaman ayırmak daha yararlı olacak.

KOÇ:Sabah saatlerinde maddi kaynaklarınızla ilgili değişiklik yapmamanızda fayda var. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatabilir. Sanatsal aktivitelerle uğraşmaktan keyif alacağınız zamanlar var.

BOĞA:Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Yeni başlangıçlar yapmamaya özen göstermelisiniz. Kendinize zaman ayırmak iyi gelebilir. İlerleyen saatlerde maddi kaynaklarınızla ilgili meseleler gündeminizi etkileyebilir.

İKİZLER:Sabah saatleriniz sakin geçirmenizde fayda var. Gizli kalmış konular gündeminize gelebilir. Kafa karışıklığına yol açabilir. İlerleyen saatlerde işlerinizi çok daha hızlı çözebilirsiniz. İmaj değişikliği için uygun bir gün.

YENGEÇ:Arkadaşlarınızla zaman geçirmek günü değerlendirmek için uygun olabilir. Sabah aksamalar sizi rahatsız edebilir. Sanatsal olaylarla ilgilenmek ve kendinizi akışa bırakmak hoşunuza gidebilir. Öğleden sonra gizli kalan şeyler ortaya çıkabilir.

ASLAN:İşlerinizde sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Eskiden kalmış işlerinizi toparlamanız için iyi bir fırsat olabilir. Ofis içi dedikodular yoğunlaşabilir. İlerleyen saatlerde iletişimde artışlar olacaktır. İşlerinizi toparlamak için daha hızlı olmanız gerekebilir.

BAŞAK:Güne sakin bir başlangıç yapabilirsiniz. Yabancılar ilgili konular gündeme gelebilir. Düşüncelerinizi paylaşmak için arkadaşlarınızla bir araya gelmek isteyebilirsiniz. Zevk aldığınız şeylerle uğraşmaktan keyif alacağınız zamanlar var.

TERAZİ:Planladığınız ortaklı işleri öğleden sonraya bırakmanız daha iyi olacaktır. Yaratıcı konularla ilgilenmek ve gün içindeki boş zamanlarınızı doldurmak için iyi bir fırsat olabilir. İlerleyen saatlerde yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir.

AKREP:Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Anlaşmazlıklara karşı dikkatli olmalısınız. Hayal gücünün derinliklerine dalmak isteyebilirsiniz. Zevk aldığınız işlerle uğraşmak için zaman yaratmalısınız. Konu ortak paylaşımlı işlere gelebilir.

YAY:İş arkadaşlarınızla ilgili konular gündeme gelebilir. Koşullarınızda yavaşlamalar olabilir. Sabah işlerinizi toparlayabileceğiniz zamanlar var. İlerleyen saatlerde iş akışınız hızlanabilir. Konuşmalarınızda ve yazışmalarınızda yoğunlaşma olabilir.

OĞLAK:Yaratıcılığınızı kullanmanız için uygun zamanlar var. İşlerinizdeki yavaşlama kendinize zaman ayırmanıza neden olabilir. Hayal gücünüzü somutlaştırmak ve ilerleyen saatlerde bunları çalışma ortamınıza taşımak sizin için çok kolay olacaktır.

KOVA:Evde zaman geçirebilir veya evinizle ilgili koşturabilirsiniz. İşlerinizdeki aksamalara karşı moralinizi bozmamaya çalışın. İlerleyen saatler daha akıcı enerjiler söz konusu. Hayatınızdaki güzellikleri keşfetmek için biraz daha sakin kalmanızda fayda var.

BALIK:Güzel şeyler hakkında konuşup, özel zevklerinizle ilgilenmek ve yakın çevrenizle olmak isteyebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda ailenizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Gençlerle ilgili konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz.