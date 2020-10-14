İletişim ve hareket gezegeni Merkür, bu sabah saatlerinde Akrep burcunda gerilemeye başladı. Bu dönemde gözden geçirmemiz gereken şeyler artmakta. Hataları ve eksikleri daha kolay bulabiliriz. Eğer yeteri kadar hazırlıklı değil isek bazı problemler ve aksamalar gündeme gelebilir. Böyle zamanlarda önemli anlaşmalara imza atmamak daha yerinde olacak. Gün boyunca Başak burcunda ilerleyen Ay, iş konularının, düzen ve hijyen gerektiren durumların öne çıkabileceğini anlatıyor. Psikolojik açıdan gergin zamanlar var. Kimi zaman bu durum fazla eleştirel olmamıza da neden olabilir.



KOÇ: Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgilenmeniz gerekebilir. Çevrenizdekilerden destek alabilirsiniz. Hizmet aldığınız kişiler önem kazanacaktır. Öğle saatlerinde kendinizi endişeli hissedebilirsiniz. Tepkilerinize dikkat etmelisiniz.



BOĞA: Uğraştığınız konuları daha yaratıcı hale getirebilirsiniz. Kendinizi rahatça ifade edeceğiniz ortamlarda olmak isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz durumlarda tamamlanma olabilir.



İKİZLER: Ailevi konular sizi meşgul edebilir. Aile fertlerinden birine yardım edebilirsiniz. Gün içinde güven aradığınız durumlar meydana gelebilir. Kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. İletişimden kaynaklı sıkıntılara dikkat etmenizde fayda var.



YENGEÇ: Yazışmalarınıza dikkat etmeniz gerekebilir. İletişimden kaynaklı aksaklıklar olabilir. Hareketli bir gündeminiz olabilir. Bazı konuların tam anlaşılmamasından dolayı içinize kapanabilirsiniz. Çevrenizdeki değişikliklerden etkilenebilirsiniz.



ASLAN: Yeteneklerinizi kullanmanız gereken olaylarla karşılaşabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde sıkışmalar meydana gelebilir. Bazı durumları veya insanları olduğu gibi kabullenmeniz gereken zamanlardasınız. Farklı programlar yapabilirsiniz.



BAŞAK: Kendinize yönelmek isteyebilirsiniz. Kişisel açıdan olaylara dikkatinizi verebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda bitişler meydana gelebilir. Sosyal durumlar ilginizi çekebilir. Akşam saatlerinde birileriyle tanışabilirsiniz. Akışta kalmaya dikkat edin.



TERAZİ: Keyfinizi kaçıran olaylarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Kontrol dışı olaylar meydana gelebilir. Bazı durumları kabullenmek zorunda kalabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerden feragat edebilirsiniz. Sabırlı olmanız gerekebilir.



AKREP: Gelecek yönünde yeni planlamalar yapabilirsiniz. Gözden kaçırdığınız durumlar olabilir. Kendinizi sıkışmış hissedeceğiniz zamanlar var. Beklemediğiniz olaylar karşısında tepkisel davranabilirsiniz. Kendinizi bulanık hissedebilirsiniz.



YAY: İş hayatınızda bazı sıkışık durumlarla ilgilenmeniz gerekebilir. Ani tepkiler vermeniz olayları daha da çıkmaz hale getirebilir. Olayları biraz daha geniş çerçevede görmek durumun rahatlamasına neden olabilir. Hareketli geçecektir.



OĞLAK: Medya ve uluslararası konularla ilgilenebilirsiniz. Yeni yolculuklar planlamak isteyebilirsiniz. Geleceğinizle ilgili kuşkuya kapılabilir ve birçok işe birden odaklanabilirsiniz. Çevrenizdeki kişilerle planlar yapmak size iyi gelecektir.



KOVA: Endişe duyduğunuz olaylara ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Ortaklı durumlar huzursuzluk çıkarabilir. Öğle saatlerinde sorumlu olduğunuz konular sizi daha fazla sıkıştırabilir. Çıkış noktası bulamayacağınızı düşünebilirsiniz.



BALIK: Eşinizle ilgili konular sizi daha fazla meşgul edebilir. Bazı durumlara daha sakin yaklaşmanızda fayda var. Öğle saatlerinde karar vermek zorlaşabilir. Bazı olayları kafanızda bitirdiğinizi düşünebilirsiniz. Sosyali şlerle ilgilenmek sizi rahatlatabilir.