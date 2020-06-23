Neptün geri gitmeye başladı. Bugünlerde idealize ettiğimiz konular daha fazla öne çıkıyor olabilir. Kimi zaman fedakârlık içeren durumlar gündeme gelebilir. Sabah saatlerinde etkin olmak pek kolay değil. Aynı zamanda bazı sınırları aşmak gerekiyor. Bu nedenle daha esnek planlar yapmak yararlı olacak. Saat 15.33’te Aslan burcuna ilerleyen Ay, bizi daha kararlı bir mizaca sokabilir. Ancak bu saatlerde de sabırlı olmak gerekiyor. Hızlı ilerlemek pek mümkün değil. Kimi zaman eksik yaptığımız şeyler yüzünden keyfimiz kaçabilir. Özellikle otorite figürleriyle sürtüşmemeye özen göstermeliyiz. Gün içinde yeni şeyler arzulasak da bugün bize yavaşlama getirebilir.

KOÇ:Eve ait işler ön plana çıkabilir. Ufak tefek kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Babanızla ilgili konular gündeme gelebilir. Öğle saatlerinde ilerlemek için daha fazla çaba sarf edebilirsiniz. Güven aradığınız durumlara çekileceğiniz zamanlar var.

BOĞA:Çevrenizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. İletişimin yoğun olduğu zamanlar yaşayabilirsiniz. Eğitimle ilgili işlere yönelebilirsiniz. Kardeşlerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir. Öğle saatlerinde aile ilişkileriniz ön plana çıkabilir.

İKİZLER:Maddi kaynaklarla ilgili konular ön plana çıkabilir. Gün içinde bütçeleme yapmak isteyebilirsiniz. Öğle saatlerinde önünüze çıkan engelleri daha rahat şekilde aşabileceksiniz. Kişisel yeteneklerinizi uğraştığınız işlerde göstermek isteyebilirsiniz.

YENGEÇ:Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz dönem içindesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara daha fazla yönelmek isteyebilirsiniz. İlişkilerinizde daha uyumlu olabilirsiniz. Şanslı olduğunuz bir gündesiniz, iyi değerlendirmeye bakın.

ASLAN:Bilemediğiniz konular gündeminizi etkileyebilir. Elinizde olmayan nedenlerden kontrol kaybı yaşayabilirsiniz. İç sesinizi dinleyerek olayları yönlendirebilirsiniz. Öğle saatleri daha sakin geçebilir. Akıcı enerjiler söz konusu... Akışta kalın.

BAŞAK:Gelecek beklentilerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Sosyal durumlar daha fazla ilginizi çekebilir. Gün içinde keyif aldığınız insanlarla birlikte olmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız desteklerle daha hızlı ilerleyebileceksiniz.

TERAZİ:İş hayatınızdaki gelişmelere gündeminizi etkileyebilir. Hedeflerinize ulaşmak için öğle saatlerinde güzel şanslar elde edebilirsiniz. Toplum

önünde olmak için kendinizi hevesli hissedebilirsiniz. Çevrenizden gelecek haberlere karşı hazır olmalısınız.

AKREP:Yeni ufuklara açılmak isteyeceğiniz enerjik bir gündesiniz. Yaşadığınız olaylardan daha fazlasını öğrenmek için çaba sarf edebilirsiniz. Akademik konular gündeme gelebilir. Yabancılarla ilgili durumlarla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz.

YAY:Endişe duyduğunuz olaylar gündeminizi etkileyebilir. Ortaklı para konularına karşı dikkatli olmakta fayda var. Gün içinde duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. Öğle saatlerinde iç uyumunuzun daha fazla olduğu zamanlar olacak.

OĞLAK:Dengede olmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Eşinizle ilgili konular hassasiyet içerebilir. Sizi uğraştıran koşulların ortasında kalabilirsiniz. Öğle saatlerinde daha akıcı enerjiler söz konusu... Alacağınız kararlar, işlerinizi rahatlatacak.

KOVA:İşe ait sorumluluklarınızla ilgilenebilirsiniz. Sizi yoran ve yıpratan konular gündeme gelebilir. Akışta kalmaya özen göstermelisiniz. Günlük planınızı yaparsanız, zamanınızı daha iyi organize edebilirsiniz. İç uyumunuzu korumaya çalışın.

BALIK:Uğraştığınız konulara yaratıcılığınızı katmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kendinizi rahatça ifade edebilirsiniz. Öğle saatlerinde şanslı hissedeceğiniz olaylar yaşayabilirsiniz. Alacağınız doğru kararlar, gün içinde rahat etmenizi sağlayacaktır.