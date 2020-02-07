Bizi duygusal açıdan hassas kılan konular olmakla birlikte, gerçekçi bir tavır sergilemek gerekebilir. Özellikle duygusal alanda ve ailevi meselelerde engellenmiş hissedebiliriz. Bu koşullar akşam saatlerinde belirginleşebilir. Olaylar ve kişiler karşısında aşırı duygusal tepkilerden kaçınalım. Geç saatlerde Koç burcuna ilerleyen Venüs, ilişkilerimizde daha bağımsız bir tutum arayabileceğimizi anlatıyor. Aşkta ve ilişkilerde bizi kısıtlayan ya da kurban durumuna sokan bir olayla karşılaşabiliriz. Ön yargılarımıza dikkat edelim. Kadınlarla ilgili bir konu da bizi daha çok uğraştırabilir. Akşam saatlerinde daha sabırlı davranmalıyız.

KOÇ:Babanızla ilgili konular gündeme gelebilir. Geçmiş meseleler gün yüzüne çıkabilir. İşlerinizi tamamlamakta zorlanabilirsiniz. Duygusal açıdan zor durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sakinliğinizi korumanızda fayda var.

BOĞA:Zihinsel açıdan hareketli ve yararlı bir gündesiniz. Toplantı ve yazılı iletişimin yoğun olduğu zamanlar var. Kararlarda veya imzalanacak sözleşmelerde dikkatli davranmalısınız. Konsantrasyonunuzu sağlamakta zorlanabilirsiniz.

İKİZLER:Maddi kaynaklarla ilgili dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Heyecanlı gelişmeler olabilir. Abartılı davranışlarda bulunabilirsiniz. İşle ilgili konularda, destek alabilirsiniz. Parasal alanda ciddi kararlar vermemeye özen göstermelisiniz.

YENGEÇ:Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Hoşlandığınız konularla ilgilenmek size keyif verebilir. Kariyer hayatınızda konsantre olmakta zorlanabilirsiniz. Eksik kalan çalışmalarınızı bitirebilir veya ufak tefek işlerinizle ilgilenebilirsiniz.

ASLAN:Sıkıntılar olabilir. Karşı kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz. İçsel süreçlerden geçebilirsiniz. İş hayatınızda konsantrasyonunuzu toplamakta zorlanabilirsiniz. Önemli kararlar alırken bu duruma özen göstermelisiniz.

BAŞAK:Kariyer hayatınızda destek alabilirsiniz. Geleceğinizle ilgili beklentiler, gününüzü etkileyebilir. Arkadaşlarınızla keyifli zaman geçirebilirsiniz. Dağınık enerjiler içinde karışıklık yaşayabilirsiniz. İşlerinizi tamamlayabilirsiniz.

TERAZİ:Toplum önünde olmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızdaki sorumluluklarınız için heyecan duyabilirsiniz. Abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz. Annenizi ihmal etmeyin. Arkadaşlarınızla keyifli zaman geçirmek isteyebilirsiniz.

AKREP:Uluslararası konular gündeminizi oluşturabilir. Düşüncelerinizi paylaşmak isteyebilir ve onaylanma ihtiyacı duyabilirsiniz. Bütünü görmek kolaylaşabilir. Bu da sizi iyimser yapabilir. İnançlarınız hakkında konuşmaktan çekinmeyeceksiniz.

YAY:Parasal konularla ilgili ciddi kararlar vermekten kaçınmalısınız. Dağınık enerjiler var. Ortaklı meseleler gündeminizi etkileyebilir. Bağlayıcı koşulların etkisi altında kalabilirsiniz. Yenilenme sürecine girme isteği içinde olabilirsiniz.

OĞLAK:Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Denge arayışında olacağınız zamanlar var. Abartıya kaçma eğilimindesiniz. İşlerinizde konsantre olamayabilirsiniz. Günün büyük bir kısmı, sizin açınızdan iyimserlik içinde geçecektir.

KOVA:Çalışma hayatınızla ilgili sorumluluklarınız gündeminizi etkileyebilir. Plan ve program yaparak gününüzü değerlendirebilirsiniz. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Duygusal açıdan etki altında olabilirsiniz.

BALIK:Güzel olan şeyler için rahatlıkla harcama yapabilirsiniz. Zihinsel açıdan yararlı konulara yönelmek isteyebilirsiniz. Abartıya kaçabilirsiniz. İş hayatınızda risk almak isteyeceğiniz durumlar olabilir. Hoşça vakit geçirebilirsiniz.