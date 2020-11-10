Bize ilham veren ya da hayallere götüren koşullar olsa da, elimizdeki işlere odaklanmak mümkün. Dikkat gerektiren şeyler için de yeni durumlar var. Özellikle karşılıklı konularda, ilişkilerde karar vermeyi zorlaştıran bazı küçük krizler ya da değişiklikler gündeme gelebilir.

Yeteneklerimizi daha iyi değerlendirmeye, geliştirmeye bakalım. Özellikle iş odaklı ve sorumlu davranarak verimli olabiliriz. Akşam saatlerinde daha hızlı, hareketli saatler var. Zihinsel alanda yaratıcı olabiliriz. Endişelere değil daha somut konulara odaklanalım.

KOÇ: Beraber çalıştığınız kişiler ile iletişiminiz gündeminizi etkileyebilir. Sağlığınızla ilgili sıkıntılarınızı

göz ardı etmemeniz gereken zamanlarda olabilirsiniz. Endişe duyduğunuz olayları abartmamaya özen göstermelisiniz.

BOĞA: İlişkilerinizde denge arayışı içinde olabilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanmak isteyeceğiniz uğraşlarınızla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Çocuklarla zaman geçirmek size iyi gelecektir. Riskli konulara eğiliminiz olabilir. Aksamalar yaşayabilirsinz.

İKİZLER: Babanıza ait konular gündeminize gelebilir. Aile ilişkilerinizin ön planda olacağı bir gündesiniz. Konular arasında denge sağlamanız gerekebilir. Uğraştığınız konularla ilgili sonuç elde etmekte zorlanabilirsiniz. Olaylara karşı anlayış içinde olabileceksiniz.

YENGEÇ: Kardeşlerinizle ilgili konularda karar vermek durumunda kalacağınız olaylar yaşayabilirsiniz. İş hayatınızı yazılı haberleşme trafiği içinde geçirebilirsiniz. Kulağınıza dedikodular gelebilir. İlişkilerinizde yön bulmakta ve karar vermekte zorlanabilirsiniz.

ASLAN: İşinizle ilgili konularda başkalarından destek alabilirsiniz. Anlayış içinde olmaya özen göstermelisiniz. Maddi olaylarla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Akşam saatlerinde çıkabilecek çatışmalara karşı dikkatli olmanızda fayda var.

BAŞAK: Kişisel hassasiyet gösterdiğiniz konularda çabuk sonuçlar alamayabilirsiniz. İşlerinizin askıda kalacağı zamanlar var. Anlayış içinde olmaya özen göstermelisiniz. İmaj değişikliğine karar vermek için uygun bir gün olmayabilir.

TERAZİ: Elinizde olmayan nedenlerle ilgili kontrol kaybı yaşayabilirsiniz. Psikolojik olarak bilinçaltınız denge arayışı içinde olabilir. Egonuz ile ilgili kabullenme yaşayabilirsiniz. Etrafınızdakilere fedakarlık yapacağınız zamanlar var.

AKREP: Gelecek ile ilgili beklentilerinizde tamamlanma yaşayabilirsiniz. İş hayatınızda başkalarından destek alabilirsiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. İlişkilerde olası çatışmalara karşınızdakini anlamaya özen göstermelisiniz.

YAY: İş hayatınızda üstlerinizle ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Aldığınız sorumlulukların farkında olacağınız bir gündesiniz. Yaşadığınız olaylarda olgunlaşma, tamamlanma içine girebilirsiniz. İlgilendiğiniz konular askıda kalabilir.

OĞLAK: Yabancılarla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. İnandıklarınızı daha baskın bir şekilde dile getirmek isteyeceğiniz zamanlar var. Yolculuklara çıkabilir ve yeni konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Gün içinde bazı konularda yön bulmakta zorlanabilirsiniz.

KOVA: Sizi yoran ve yıpratan koşullar gündeminizi etkileyebilir. Ortaklı para konularında gelişme kaydedemeyebilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar sizi etkileyebilir. Parasal açıdan değişiklik yapmak

isteyebilirsiniz.

BALIK: Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Karşınızdakinden anlayış bekleyeceğiniz durumlar yaşanabilir. İş hayatınızda yönünüzü kaybetmiş gibi hissedebilirsiniz. İşlerinizin askıda kalması sizi daha da yorabilir. Akşam saatleri sakin geçebilir.