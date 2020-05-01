Yeni bir ay istek ve hedeflere de işaret ediyor. Ay Aslan’da büyürken daha kararlı ve odaklıyız. Kişisel çatışmalara girmediğimiz sürece pek sıkıntı yok. Yaptığımız işe duygularımızı ve samimi enerjimizi koyabiliriz. Koşullar bizi test ediyor ancak pek çok konuda engelleri aşabiliriz. Göstereceğimiz kararlılık ve yenilik isteği sayesinde kendimizi daha iyi hissedebiliriz. Öğle saatlerinde sohbetler ya da uyum yaratabileceğimiz, güzellikleri daha çok paylaşabileceğimiz imkanlar var. Yeni fikirlere de açığız ve içimizden geldiği gibi hareket etmek isteyebiliriz. Ancak akşam saatlerinde biraz daha dikkatli olalım. Evde ya da duygusal hayatımızı ilgilendiren konularda bizi huzursuz eden, aniden öfkelendiren koşullar olabilir. Bu saatlerde sakin kalalım.

KOÇ:Başarılı olmak için yaratıcılığınızı kullanacağınız işlere yönelebilirsiniz. Sevdiklerinizle olmak için zaman yaratabilirsiniz. Beklentileriniz konusunda kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz. Keyif aldığınız şeylerde harcamalar olabilir.

BOĞA:Evle ilgili olaylar gündeminizi etkileyebilir. İlişkilerinizi güçlendirmek isteyebilirsiniz. Ailevi durumlarda kendi iç sesinize güvenmek sizi gelişen olaylara karşı koruyacaktır. Sorumlu olduğunuz alanlarda yeni sorumluluklar alabilirsiniz.

İKİZLER:Hareketli bir gündeminiz olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda yapacağınız sözleşmelerde dikkatli olmalısınız. İletişimde olduğunuz kişilere ani tepki vermemeye çalışın. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenebilirsiniz.

YENGEÇ:Maddi konularınızla ilgili sorumluluk almak isteyebilirsiniz. Harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. İşle ilgili durumlarda başkalarından alacağınız destekle çok daha kolay ilerleyeceksiniz. Kişisel yeteneklerinizi kullanacaksınız.

ASLAN:Kişisel hassasiyetiniz olan konularla ilgili zaman harcayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Çalışma hayatınızda mücadele verdiğiniz olaylarda kendinizi daha başarılı görebilirsiniz.

BAŞAK:Bilemediğiniz koşullar sizi zor duruma sokabilir. Bazı konularda kabullenme içine girebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde daha fazla çaba sarf etmeniz gerekebilir. Sizi hapseden kontrol dışı olaylar meydana gelebilir.

TERAZİ:Gelecek beklentilerinizle ilgili yeni sorumluluklar alabilirsiniz. İşlerinizde en iyisini yapmak için çalışacaksınız. Başarılı olduğunuz konularda daha fazla mücadele verebilirsiniz. Gün içinde arkadaşlarınıza da zaman ayırmak isteyebilirsiniz.

AKREP:İş hayatınızdaki hedeflerinize ulaşmak için çok çalışacağınız bir gündesiniz. Üstlerinizle iletişiminiz önem kazanabilir. İlişkilerinizi gelecek yönünde planlamak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda hırslı davranabilirsiniz.

YAY:Yeni ufuklara açılmak isteyebilirsiniz. Yaşadığınız olaylarda bütünü daha rahat göreceğiniz zamanlardasınız. Yeni yolculuklar planlayabilir ve sevdiklerinizi de dahil edebilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir.

OĞLAK:Sizi endişe içinde tutan durumlara karşı dikkatli olmalısınız. Bunlar zaman zaman size kriz çıkarabilir. Ortaklı konularla ilgili mücadele içinde olabilirsiniz. Gelecek yönünde, parasal durumlarda yeni adımlar atmak isteyebilirsiniz.

KOVA:İkili ilişkileriniz gündeminizi daha çok meşgul edebilir. Karşınızdakilere tepkilerinize dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Eşinizle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz durumlarda çaba sarf edebilirsiniz. Akışta kalın.

BALIK:Çalışma arkadaşlarınızla daha iyi organize olacağınız zamanlar var. Hizmet aldığınız kişiler gündeminizi meşgul edebilir. Gün içindeki sorumluluklarınızı planlamanız sizi rahatlatacaktır. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmalısınız.