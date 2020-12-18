Akrep burcuna ilerleyen Ay, hangi konuya odaklanırsak o alanda çok şey başarabileceğimizi anlatıyor. Ancak gücümüzü aşırı zorlayıcı değil ikna edici şekilde kullanmalıyız. Duygusal alanda, ailevi konularda fazla iniş çıkışlı ve hassas bir gündeyiz. Tutkularımız öne çıkıyor. Bu durum ilişkilerimizi zora sokabilir ya da kontrol dışı durumlara yol açabilir. Bugün Mars’ın getirdiği cesareti ve kararlılığı doğru biçimde kullanmaya bakmalıyız. Sezgilerimizden de yararlanarak karar alabiliriz. Bu arada baba ya da otorite figürü kişilerle ilgili sıkıntılar ya da olumsuz durumlar dikkatimizi çekebilir. Saat 14.00-16.00 arasında öfkemizi daha iyi kontrol etmeye özen gösterelim.

KOÇ: Sabah saatlerinde fikir çatışması içinde olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda endişe içinde olacağınız olaylar yaşayabilirsiniz. Parasal konularda daha dikkatli olmanızda fayda var. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir.

BOĞA: Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sabah saatlerinde iletişim problemlerinden kaynaklı huzursuzluk yaşayabilirsiniz. Ani tepkiler verebilirsiniz, dikkatli olmanızda fayda var. Akşam saatlerinde sanatsal uğraşlarda bulunabilirsiniz.

İKİZLER: Gün içinde hareketli bir gündeminiz olabilir. Sabah saatlerinde iletişimden kaynaklı problemler çıkabilir. Yakın çevrenizle ilgili gelişmelerden etkilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda fazla çatışma içinde olmamaya özen gösterin.

YENGEÇ: Sabah saatleri yaşayacağınız fikir çatışmaları sizi biraz rahatsız edebilir. Uğraştığınız işlerde yaratıcılığınızı ön plana koyabilirsiniz. Kendinizi daha rahat ifade edeceğiniz işleri tercih edebilirsiniz. Akşam saatlerinde daha hayalci olabilirsiniz.

ASLAN: Ailevi konularda iletişimden kaynaklı problemler çıkabilir. Üzerinde çalıştığınız işlerde ilerleme ve büyüme elde etmek için çaba sarf edebilirsiniz. Yeni temeller atıp, işlerinizi güçlendirmek isteyebilirsiniz. Yaratıcı işlerle ilgilenmek size iyi gelebilir.

BAŞAK: Sorumlu olduğunuz konularda çok fazla yazışma ve konuşma içinde olabilirsiniz. İletişim problemlerine dikkat edilmesinde fayda var. Zaman zaman fikir çatışmaları yaşanabilir. Uğraştığınız işlerin sağlam olması için elinizden geleni yapabilirsiniz.

TERAZİ: Kişisel yeteneklerinizi kullanarak işlerinizde gelişme sağlayabilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanmak işlerinizi kolaylaştıracaktır. Maddi konularla ilgili başkalarından alacağınız destekler size farklı bakış açısı katabilir. Harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekiyor.

AKREP: Sabah saatlerinde fikirlerde abartı söz konusu. İletişimden doğan sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bedeninizle ilgili konuları ihmal etmemeye özen gösterin. İmaj değişikliği yapacağınız zamanlar var. İlişkilerinizde kendinizi daha hayalperest hissedebilirsiniz.

YAY: Sabah saatlerinde fikir çatışmasına girmemeye özen gösterin. Gizli kalan olaylarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda temel atmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde yaratıcı ve keyif aldığınız şeylerle uğraşabilirsiniz.

OĞLAK: Sorumlu olduğunuz konuların daha fazla içine girip, başarılı olmak isteyebilirsiniz. Yaşayacağınız fikir çatışmaları keyfinizi kaçırabilir. İş hayatınızda alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla program yapabilirsiniz.

KOVA: İş hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda yaratıcılığınızı kullanmak ve göz önünde olmak isteyebilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak için ellerinizi kirletmekten çekinmeyeceğiniz bir gündesiniz. Üstlerinizle fikir çatışmasına girmemeye özen gösterin.

BALIK: Yeni ufuklara açılmak için heves duyuyor olabilirsiniz. Özgürleşme isteği içinde yeni planlar yapabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde bütünü daha rahat görebileceksiniz. Yabancılarla ilgili konularda uğraşlar içinde olabilirsiniz.