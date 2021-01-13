Zor enerjiler içinden geçiyoruz. Bu sabah Oğlak burcunda gerçekleşen yeni ay (08.00) Pluton’la birleşiyor. Bu durum üstümüzde baskı kuran ya da bizi manipüle eden koşullar içinde olduğumuzu gösterebilir. Kimi zaman bu durum ölüm ve yeniden doğuş temalarını gündeme getirmekte. Kendi gücümüzün farkına varmalıyız. Ancak duygusal açıdan huzurlu olamayabiliriz. Duygusal ihtiyaçlarımızın farkında olalım. Bizi baskılayan, endişelendiren durumların içinde olsak da güçlü bir kararlılık gösterebiliriz. Yeni ayın enerjisi altında değişime odaklanmalıyız. Saat 19.43’den sonra Saka burcuna ilerleyecek olan Ay daha umutlu ve mantıklı koşullar getirmekte.

KOÇ: Hedeflerinize ulaşmak için mücadele vermek zorunda kalabilirsiniz. Üstlerinizle ilgili konularda fikirlerinizde fazla ısrarcı davranmamaya özen göstermelisiniz. Gün içinde sorumluluklarınız sizi alternatif plan yapmaya itebilir. Annenizle ilgili konuları ihmal etmeyin.

BOĞA: Yaşadığınız olaylarda daha rahat bütünü göreceğiniz zamanlar var. Uluslararası konular gündeminizi meşgul edebilir. İnandığınız konular hakkında fazla ısrarcı olabilirsiniz. Yabancılarla ilgili konularda huzursuzluk yaşayabilirsiniz. Akışta kalın.

İKİZLER: Kriz yaratan konulara karşı daha dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. Yatırımlarınızla ilgili ısrarcı davranmamaya özen göstermelisiniz. Gelecek yönünde yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz.

YENGEÇ: Parasal konularda sıkışıklık yaşayabileceğiniz zamanlar var. İkili ilişkilerinizdeki düşüncelerinizde ısrar edebilir ve doğru olanı bulmak için çaba sarf edebilirsiniz. Uğraştıran durumlarla mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz.

ASLAN: Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınız gündeminizi meşgul edebilir. Sizi yoran konulara karşı ısrarcı davranmamanızda fayda var. Üstlerinizle ilişkinize önem vermeniz gerekebilir. Bugün işlerinizle ilgili alternatif planlar oluşturabilirsiniz.

BAŞAK: Kendinizi ifade etmek için büyük bir heyecan içinde olabilirsiniz. Bununla birlikte düşüncelerinizle ilgili ısrarcı olacağınız zamanlar var. İş hayatınızda yeni kararlar almak isteyebilirsiniz. Risk almaya daha fazla yatkın olabilirsiniz. Harcamalarınızı abartmamaya çalışın.

TERAZİ: Evinizle ilgili olaylarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Fikirlerinizde ısrarcı davranacağınız zamanlar olabilir. İşinizle ilgili konularda huzursuzluk içinde olabilirsiniz. Parasal konularda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Babanızla ilgili konuları ihmal etmemeye çalışın.

AKREP: Otorite figürleriyle iletişiminde daha çok dikkat etmeniz gereken zamanlar içindesiniz. Gelecek yönündeki beklentilerinizle ilgilenebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Kardeşlerinizle zaman geçirebilirsiniz.

YAY: Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Parasal konularda başkalarından alacağınız destekler var. Fikirlerinizde ısrarcı davranabilirsiniz. Gelecek yönünde beklentilerinizde doğru kararlar vermek isteği içinde olacaksınız.

OĞLAK: Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelebilirsiniz. Üstelerinizle ilişkinize özen göstermenizde fayda var. Başarmak istediğiniz işlerde daha fazla mücadele etmek isteyebilirsiniz. Hoşgörüsüz ortamlarda bulunmak size iyi gelmeyecektir.

KOVA: Bilemediğiniz konularla ilgili içsel süreçler yaşayacağınız bir gündesiniz. Elinizde olmayan nedenlerden kayıp yaşayabilirsiniz. Uğraştığınız işlerde daha fazla yoğunlaşmanız gerekebilir. Maddi konularda hoşgörüsüz davranabilirsiniz. Sorumluluklarınız sizi sıkıştırabilir.

BALIK: Gün içinde gruplar ve arkadaşlıklar ön plana çıkabilir. İş hayatınızda sıkışmalar yaşanabilir. İstediğiniz destekleri almakta zorlanabilirsiniz. Sosyal hayatınızda düşüncelerinizde ısrarcı davrandığınız zamanlar olabilir. Hedeflerinize ulaşmak için çaba göstereceksiniz.