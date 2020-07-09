Balık burcunda ilerleyen Ay, daha hareketli, ilhama açık ve yaratıcılık getiren fırsatlara işaret ediyor. Özellikle öğle saatlerinde bolca sohbet, konuşma ve canlılık getiren bir iletişim içinde olabiliriz. Hayatın olumlu yönlerine bakmak, biraz gevşemek için güzel imkanlar var. Duygusal alanda iniş-çıkışlı bir gün olsa da, kendimizi daha akıcı ifade edebiliriz. Koşullar daha değişken olabilir. Bu nedenle konsantre olmak pek kolay değil. Duygusal alanda kolay etki altında kalabiliriz. İlişkilerimizde biraz daha sorumlu davranmak ve sözlerini yerine getirmek önem taşıyor. İhmalkâr olmamaya bakmalıyız. Yine de güzel ve keyifli şeylere zaman ayırabileceğimiz saatler de var.

KOÇ:Bilemediğiniz durumlarla ilgili huzursuzluk yaşayacağınız bir gündesiniz. Elinizde olmayan nedenlerden kayıp yaşayabilirsiniz. Öğleden sonraki zamanlarda kadın arkadaşlarınızın konularıyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz.

BOĞA:Gelecek beklentilerinizle ilgili gelişmeler olabilir. Hedefinize ulaşmak için çaba içinde olabilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız desteklerle daha hızlı ilerleyeceğiniz zamanlar var. Sorumluluklarınız yönünde alternatif planlar yapabilirsiniz.

İKİZLER:İş hayatınızda en iyisini yapmak için çaba sarf edeceğiniz bir gündesiniz. Kendinizi heyecanlı hissedebilirsiniz. İletişimde olduğunuz kişilerle fikirsel düzeyde tartışma içinde olabilirsiniz. Gün içinde annenizle ilgili konuları ihmal etmemeye çalışın.

YENGEÇ:Yeni ufuklara açılmak için aksiyon alacağınız bir gündesiniz. Yaşadığınız olayları anlamak için heyecan duyabilirsiniz. Çevrenizdekilerle iletişiminiz zaman zaman gerginliğe neden olabilir. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir.

ASLAN:Korku ve endişe duyduğunuz konularla ilgili tartışmalara girebilirsiniz. Parasal açıdan dikkatli olmanız gerekebilir. Gelecek beklentilerinizle ilgili olaylara zaman ayırabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda kadın arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz.

BAŞAK:Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Karşınızdakilere vereceğiniz tepkilere dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Hareketli zamanlarda heyecanlı iletişim nedeniyle gerginlikler yaşayabilirsiniz. İmaj değişikliği için uygun zamanlar var.

TERAZİ:İş hayatınızdaki sorumluluklar gündeminizi etkileyebilir. Uğraştığınız konularda en iyisini yapmak için çabalayacağınız bir gündesiniz. Arkadaşlarınızla fikirsel düzeyde tartışmalar olabilir. Keyif aldığınız şeyler için alışveriş yapabilirsiniz.

AKREP:Kendinizi ifade edeceğiniz işlere yoğunlaşabilirsiniz. Uğraştığınız konularda risk alabilirsiniz. Gün içinde hobilerinize zaman ayırabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde yaratıcılığınızı kullanmak isteyebilirsiniz. Çocuklarınıza zaman ayırmak size iyi gelecektir.

YAY:Ailede geçmiş ait konular gündeme gelebilir. Evle ilgili iletişimden kaynaklı tartışmalar yaşayabilirsiniz. Güven aradığınız durumlara çekilebilirsiniz. Kendi iç sesinizi dinlemelisiniz. Eşinizle keyif aldığınız şeyler yapmak isteyebilirsiniz.

OĞLAK:Hareketli bir gündem içindesiniz. Eğitimler düzenleyebilirsiniz. Yazışmanın bol olduğu zamanlar var. Fikir düzeyinde aksiyon almak isteyebilirsiniz. Bu durum tartışmalara yol açabilir. Aldığınız kararları yazılı hale getirmeyi unutmayın.

KOVA:Maddi konular gündeminizi meşgul edebilir. Kişisel yeteneklerinizi işinize taşıyabilirsiniz. Hayatınızda başkalarından alacağınız destekle ilerlemenizin daha rahat olacağı zamanlar var. Gelecek yönünde yeni kararlar alabilirsiniz. Akışta kalın.

BALIK:Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelebilirsiniz. Düşüncelerinizde niyetlerinizi ortaya koyup, aksiyon almayı bekleyeceğiniz bir gündesiniz. Kişisel hassasiyet gösterdiğiniz durumlarda tartışmacı tarafınızı ortaya koymamaya çalışın.