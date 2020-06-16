Bugün saat 12:35’e kadar, günün ilk yarısında, Ay boşlukta ilerlerken daha karmaşık ama aceleci tavırlar içinde olabiliriz. Günün bu bölümünde daha dikkatli, biraz daha yavaş ve ölçülü olmaya gayret edelim. Elde olmayan durumlar da var. Özellikle öğle civarında duvara toslayabiliriz. Bazı engeller ve bizi zorunlu olarak yavaşlatan durumlar içinde olabiliriz. Öğle sonrasında ise daha kontrollü ve gerçekçi olmaya başlıyoruz. Günün ikinci yarısında özellikle maddi konular yüzünden daha düşünceli olabiliriz. Bu saatlerde düşüncelerimizi somutlaştırmaya ve biraz daha net olmaya ihtiyacımız olacak. Toprakla ve evle ilgili işler yüzünden bazı hoşnutsuzluklar da gündeme gelebilir. Daha fazla iş birliği içinde olalım.

KOÇ:Yeni başlangıçlar yapmak için hevesli olacağınız bir gün. Hassasiyetinizin olduğu konularda kendinizi sınırlandırılmış hissedebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken zamanlar var. Bilemediğiniz konularda çözülme yaşayabilirsiniz.

BOĞA:Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıp yaşayabilirsiniz. Bu sizi kabullenme içine sokabilir. Kontrolünüzü kaybetmemeye çalışın. Uğraştığınız işlerle ilgili tamamlanma gerçekleşebilir. Kazalara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar var.

İKİZLER:Gelecek beklentilerinizin ön plana çıktığı bir gün. Sosyal konular gündeminizi oluşturabilir. İş hayatınızda alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Bitirmeniz gereken uğraşlarınızda sıkışma olabilir. Akışta kalmaya özen gösterin.

YENGEÇ:İş hayatınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Hedeflerinize ulaşmak için tamamlanma içine girebilirsiniz. Üstlerinizle ilişkilerinizde özenli davranmanızda fayda var. İş yerinde olabilecek kazalara karşı dikkatli olmalısınız.

ASLAN:Yeni ufuklara açılmak için heyecan duyduğunuz bir gün. Yolculuklara çıkmak için planlar yapabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden kaynaklı programlardaki aksamalar sizi rahatsız edebilir. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir.

BAŞAK:Para konuları gündeminizi etkileyebilir. Korku ve endişe duyduğunuz konularla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı yaşadığınız süreçlerde kabullenme içine girebilirsiniz. Parasal yapılanmaya gitmek isteyebilirsiniz.

TERAZİ:Eşinizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Karşınızdaki kişiyle denge ve uyum arayışı içinde olabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı uğraştıran durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Gün içinde olası kazalara karşı dikkatli olun.

AKREP:İş hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgileneceğiniz bir gün. Uğraştığınız işlerinizi tamamlama yönünde hızlı adımlar atabilirsiniz. Bazı konularda yaşayacağınız sıkışmalar keyfinizi kaçırabilir. Kabullenme içine girip, sakin kalmakta fayda var.

YAY:Kendinizi ifade etmekten keyif alacağınız bir gün. Uğraştığınız işlerde yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Güzel şeyler için harcama yapmaktan çekinmeyeceğiniz zamanlar var. Çocuklarla zaman geçirmek size iyi gelecektir.

OĞLAK:Kazalara dikkat etmeniz gereken bir gün. Elinizde olmayan nedenlerden ailevi konular içinde kalabilirsiniz. Gizli düşmanlar edineceğiniz zamanlar olabilir. Korkularınız gün yüzüne çıkabilir. Babanıza ait konuları ihmal etmemeye özen gösterin.

KOVA:Yakın çevrenizdeki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Çalışma hayatınızda yoğun ve hareketli bir gün sizi bekliyor. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı yorucu koşullar altına girebilirsiniz. Kabullenme içine gireceğiniz koşullar oluşabilir.

BALIK:Harcamalarınızda yeni planlamalara gidebilirsiniz. İşlerinizde kişisel yeteneklerinizi kullanabilirsiniz. Gün içinde başkalarından alacağınız destekler sizi keyiflendirecektir. İş hayatınızda elinizde olmayan nedenlerle sıkışmalar yaşayabilirsiniz.