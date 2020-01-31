Günün ilk yarısında biraz daha planlı ve gerçekçi olmaya dikkat edelim. Ay, Koç burcunda ilerlerken, birden fazla işe başlayabiliriz. Ancak bazı engeller ya da kısıtlayıcı durumlar da gündeme gelebilir. Özellikle günün ikinci yarısında sabırlı davranmayı gerektiren koşullar var. İşle ilgili karışıklık ve dalgalanma söz konusu... Biraz daha sabırlı ve sakin düşünmeye çalışalım. Konuşmalar, görüşmeler ve ziyaretler açısından

hızlı bir gün olabilir. Ancak öğle sonrasında huzursuz eden ya da endişe yaratabilecek sıkışıklıklar içinde hissedebiliriz. Neyse ki günün geç saatlerinde daha fazla sohbet ve yeni şeyler öğrenebileceğimiz fırsatlar olacak.

KOÇ:Yeni başlangıçlar yapmak için heveslisiniz. Hassas olduğunuz durumlarda sınırlandırılmış hissedebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Çözülme yaşayabilirsiniz. Bedeninize ait konulara dikkat etmelisiniz, kazalar olabilir.

BOĞA:Kayıp yaşayabilirsiniz. Bu sizi kabullenme içine sokabilir. Kontrolünüzü kaybetmemeye çalışın. İçsel süreçler olabilir. İşlerle ilgili tamamlanma gerçekleşebilir. Kazalara karşı dikkatli davranmanız gereken zamanlar var.

İKİZLER:Beklentilerinizin ön plana çıktığı bir gündesiniz. Sosyal konular gündeminizi oluşturabilir. İş hayatınızda alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Bitirmeniz gereken uğraşlarınızda sıkışma olabilir. Kayıplar yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ:İş hayatınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Hedeflerinize ulaşmak için tamamlanma içine girebilirsiniz. Üstlerinizle ilişkilerinizde özenli davranmanızda fayda var. İş yeri kazalarına karşı dikkatli olmalısınız.

ASLAN:Yeni ufuklara açılmak için heyecan duyduğunuz bir gündesiniz. Yolculuk planları yapabilirsiniz. Programlardaki aksamalar sizi rahatsız edebilir. Kabullenme içine girebilirsiniz. Gündelik kazalara karşı dikkatli olmanızda fayda var.

BAŞAK:Ortaklı para durumları gündeminizi etkileyebilir. Korku ve endişe duyduğunuz konularla ilgilenebilirsiniz. Kabullenme içine girebilirsiniz. Parasal işlerde yapılanmaya gidebilirsiniz. Bu durum, bağlayıcı koşullar oluşturabilir.

TERAZİ:Eşinizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Karşınızdaki kişiyle denge ve uyum arayışı içinde olabilirsiniz. Uğraştıran durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Anlaşma ve sözleşmelere özen göstermelisiniz. Kazalara dikkat!

AKREP:Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgilenebilirsiniz. İşlerinizi tamamlama yönünde hızlı adımlar atabilirsiniz. Sıkışmalar keyfinizi kaçırabilir. Kazalara maruz kalabilirsiniz. Kabullenme içine girip, sakin kalmakta fayda var.

YAY:Kendinizi ifade etmekten keyif alabilirsiniz. İşlerinizde yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Güzel şeyler için harcama yapabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden kayıp yaşayabilirsiniz. Çocuklarla zaman geçirmek iyi gelecektir.

OĞLAK:Ev içindeki olumsuzluklara dikkat etmelisiniz. Ailevi tartışmalar içinde kalabilirsiniz. Gizli düşmanlar edineceğiniz zamanlar olabilir. Korkularınız gün yüzüne çıkabilir. Babanızı ihmal etmeyin. Bugünlerde iç sesinizi dinlemelisiniz.

KOVA:Çevrenizdeki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Çalışma hayatınızda yoğun ve hareketli bir gün sizi bekliyor. Kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Yorucu koşullar altına girebilirsiniz. Kabullenme yaşayabilirsiniz. İşle ilgili sıkışmalar var.

BALIK:Harcamalarınızla ilgili yeni planlamalara gidebilirsiniz. Yeteneklerinizi kullanabilirsiniz. Destekler sizi keyiflendirecektir. İş hayatınızda sıkışmalar meydana gelebilir. Kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz. Akışta kalın.