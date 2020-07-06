Günün ilk yarısında Oğlak burcunda ilerleyen Ay, kısıtlamalara ve bizi sabırlı olmaya zorlayan koşullara işaret ediyor. Özellikle öğle saatlerinde işle ilgili sorunlar ya da zorunlu değişiklikler içinde olabiliriz. Saat 13:08’den sonra Saka burcuna geçen Ay, en azından daha kararlı ve net bir ortam sağlayabilir.

Günün ikinci yarısında sosyal iletişime daha açık olabiliriz. Bugün iyimserliğimizi kaybetmemeye bakalım. Özellikle günün ilk yarısında daha kısıtlayıcı ve depresif olabilecek bir atmosfer var. Bu saatlerde yaşlılarla ilgili konular gündemimize gelebilir. Hareketlerimiz daha sınırlı olabilir. Akşam saatlerinde gelecek

yönünde daha hayalci olabiliriz.

KOÇ:Umutlarınız için en iyisini yapma isteği içinde olabilirsiniz. Gün içinde gruplar ve arkadaşlıklar ön plana çıkabilir. Sosyal hayatınızda düşüncelerinizde ısrarcı davrandığınız zamanlar olabilir. Hedeflerinize ulaşmak için çaba göstereceksiniz.

BOĞA:İş hayatınızda en iyisini yapmak için çaba sarf edeceğiniz bir gün. Hedeflerinize ulaşmak için mücadele vermek zorunda kalabilirsiniz. Üstlerinizle ilgili konularda fikirlerinizde fazla ısrarcı davranmamaya özen göstermelisiniz.

İKİZLER:Yeni ufuklara açılmak için mücadele içinde olacağınız bir gün. Yaşadığınız olaylarda daha rahat bütünü göreceğiniz zamanlar var. Uluslararası konular gündeminizi meşgul edebilir. İnandığınız konular hakkında fazla ısrarcı olabilirsiniz.

YENGEÇ:Endişe duyduğunuz konular içinde sıkıştığınızı hissedebilirsiniz. Kriz yaratan konulara karşı daha dikkatli olmanız gereken bir gün. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. Gelecek yönünde yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz.

ASLAN:Parasal konularda sıkışıklık yaşayabilirsiniz. İkili ilişkilerinizdeki düşüncelerinizde ısrar edebilir ve doğruyu bulmak için çaba sarf edebilirsiniz. Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Uğraştıran durumlarla mücadele edebilirsiniz.

BAŞAK:Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınız gündeminizi meşgul edebilir. Sizi yoran konulara karşı ısrarcı davranmamanızda fayda var. Üstlerinizle ilişkinize önem vermeniz gerekebilir. İşlerinizle ilgili alternatif planlar oluşturabilirsiniz.

TERAZİ:Kendinizi ifade etmek için büyük bir heyecan içinde olabilirsiniz. Bununla birlikte düşüncelerinizle ilgili ısrarcı olacağınız zamanlar var. İş hayatınızda yeni kararlar almak isteyebilirsiniz. Risk almaya daha fazla yatkın olabilirsiniz.

AKREP:Evinizle ilgili olaylarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Geçmişe ait konular gündeminizi meşgul edebilir. Fikirlerinizde ısrarcı davranacağınız zamanlar olabilir. Parasal konularda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Güven ihtiyacı içinde olabilirsiniz.

YAY:Hareketli ve yoğun bir gündesiniz. Başarılı olmak için çaba sarf etmeniz gereken zamanlar olacaktır. Otorite figürleriyle iletişiminde daha çok dikkat etmeniz gereken zamanlar içindesiniz. Gelecek yönündeki beklentilerinizle ilgilenebilirsiniz.

OĞLAK:Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Yenilenmeye gitmek isteyebilirsiniz. Başkalarından alacağınız destekler var. Fikirlerinizdeki ısrarcı davranabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda alternatif planlar yapabilirsiniz.

KOVA:Yeni başlangıçlar içinde olmak isteyebilirsiniz. Önem verdiğiniz konulara yönelebilirsiniz. Beslenmenize dikkat etmeniz gerekir. Üstelerinizle ilişkinize özen göstermenizde fayda var. Hoşgörüsüz ortamlardan bulunmak size iyi gelmeyecektir.

BALIK:Bilemediğiniz konularla ilgili içsel süreçler yaşayacağınız bir gün. Elinizde olmayan nedenlerden kayıp yaşayabilirsiniz. Kontrolünüzü kaybetmemeye çalışın. Maddi konularda hoşgörüsüz davranabilirsiniz. Sorumluluklarınız sizi sıkıştırabilir.