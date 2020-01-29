Bugün 14.50’ye kadar Ay boşlukta kalırken, işler istenen hızda ilerlemeyebilir. Günün ilk yarısında belirsizlikler ve beklemeler söz konusu... Bu saat diliminde önemli kararlar sonuç vermeyebilir. Aceleci davranmamalıyız. 14.50’den sonra Ay, Koç burcuna ilerleyerek, kişisel alanda daha hızlı ve yenilikçi olabileceğimizi anlatıyor. Günün ilk yarısında tereddüt içinde davranabiliriz. Şanssız durumlar ve kazalar gündeme gelebilir. Akşam düşünce ve inançlarımızda daha istekli, hatta fazla iddialı olabiliriz. Ancak tek başına hareket etmek daha kolay. Aşk ve ilişkilerde sabırlı davranma gereği var. Gereksiz çıkışlar yapabiliriz.

KOÇ:Kayıplar gündeminizi etkileyebilir. İşlerinizde çözülmeler olabilir. İçsel süreçler yaşayacağınız zamanlar var. Arkadaşlarınıza vakit ayırmak size iyi gelecektir. Kariyer hayatınızdaki destekler çalışmalarınızı bitirmenizi sağlayabilir.

BOĞA:Gelecek umutlarınızla ilgili projeler üretebilirsiniz. Sosyal konulara yönelebilirsiniz. İş hayatınızdaki desteklerle daha kolay ilerleyebilirsiniz.Çalışmalarınızı tamamlayabilirsiniz. Alternatif planlar yapmak isteyebilirsiniz.

İKİZLER:Hedeflerinize ulaşmak için çaba göstereceğiniz zamanlar var. Uğraştığınız işlerde mücadele edebilirsiniz. Otorite figürleriyle iletişiminize özen göstermelisiniz. Bürokratik engeller var. Annenizle ilgili konuları ihmal etmeyin.

YENGEÇ:Yeni ufuklara açılmaktan keyif alabilirsiniz. Özgürleşmek için planlar yapabilir, eğitim almaya başlayabilirsiniz. İnandığınız konuları paylaşmak için çevrenizle iletişim halinde olabilirsiniz. Arkadaşlarınızla buluşabilirsiniz.

ASLAN:Ortaklı konular gündeminizi oluşturabilir. Endişe ve korku duyduğunuz olaylarla karşılaşabilirsiniz. Para alanlarına zaman ayırabilirsiniz. Yenilenme ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Üstelerinizle ilgili konularla uğraşacağınız zamanlar yaşanabilir.

BAŞAK:İlişkilerinizde denge kurmak istediğiniz bir gündesiniz. Eşinizle ilgili meseleler gündeminizi meşgul edebilir. Sizi uğraştıran işlerle ilgilenebilirsiniz. Anlaşmalara özen göstermenizde fayda var. Annenizle ilgili konuları göz ardı etmeyin.

TERAZİ:Çalışma yerinizdeki sorumluluklarınızla ilgilenebilirsiniz. İşlerin tamamlanması ve gelecek yönünde projeler geliştirmek isteyebilirsiniz. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmalısınız. Mesai arkadaşlarınızla planlar yapabilirsiniz.

AKREP:Kendinizi ifade etmek istediğiniz işlere yoğunlaşabilirsiniz. Geleceğe dair atılımlar yapabilirsiniz. Hobilerinize zaman ayırabilirsiniz. Keyif aldığınız yerlerde olmak isteyebilirsiniz. Sevdiklerinizle vakit geçirebilir ve harcama yapabilirsiniz.

YAY:Ailevi meselelerle ilgilenebilirsiniz. Geçmişte konular gündeme gelebilir. İç sesinizi dinleyerek, olayların üstesinden gelebilirsiniz. Güven aradığınız yerlere çekilebilirsiniz. Gün içinde babanızla ilgili olaylarla uğraşabilirsiniz.

OĞLAK:Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenebilirsiniz. İletişimin yoğun olduğu zamanlar var. Sorumluluklarınız için mücadele edebilirsiniz. Gelecek yönünde plan yapabilirsiniz. İşlerinizi tamamlamak için kendinize fırsat tanımalısınız.

KOVA:Uğraştığınız işlerde yeteneklerinizi kullanarak daha kolay ilerleyebilirsiniz. Maddi konularla ilgili sorumluluklar alabilirsiniz. Desteklerle çalışmalarınızı kolayca tamamlayabilirsiniz. Ticari anlaşmalara özenli yaklaşın.

BALIK:Önem verdiğiniz konulara yönelebilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Geleceğiniz için alternatif fikirler üretip, bunları proje haline getirebilirsiniz. Hassasiyet gösterdiğiniz meselelere daha fazla eğilebilirsiniz.