Ay bugün saat 13.55’e kadar Koç burcunda kalmaya devam ediyor. Günün bu bölümünde bazı riskler ve huzursuzluklar var. Hızla yapılan işler çatışmaya, gerginliğe neden olabilir. Duygusal alanda evde daha mantıklı ve sakin olmaya çalışalım.

Kimi zaman yeni bir işe başlamak bize daha çok enerji getirebilir. Öğleden sonra Boğa burcuna ilerleyen Ay, daha sakin ve tatminkar bir atmosfer getirebilir.

Bu saatlerde yapıcı olabileceğimiz pek çok imkan var. Uzun vadeli düşünebiliriz. Işıkların uyumu hayatın güzel yönlerine daha açık olabileceğimizi anlatıyor. Biraz keyif yapmak ve tembellik etmek için güzel fırsatlar bulabiliriz.

KOÇ: Gün içinde para durumunuzla ilgili değişiklikler gündeminize gelebilir. Harcamalarınızı kontrol etmek isteyebilirsiniz. Yeteneklerinizi kullanacağınız işlerinize daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Sevdiklerinizle program yapmak isteyebilirsiniz.

BOĞA: Yeni niyetler ortaya koyacağınız zamanlar var. İkili ilişkileriniz önem kazanabilir. Sorumlu olduğunuz konularda yeniden harekete geçebilirsiniz . Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla toplanıp, keyif aldığınız konulara yoğunlaşabilirsiniz.

İKİZLER: Gün içinde gizli kalmış koşullar dengenizi bozabilir. İçinize kapanmanıza neden olabilir. Kendinizi hapsolmuş hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda fikrinizi savunmak için çok acele etmemeye çalışın. Akşama doğru koşullar daha akıcı olabilir.

YENGEÇ: Yeni planlar yapabilirsiniz. Gün içinde fikirlerinizi ifade etmek için büyük bir istek duyabilirsiniz. Sosyal konular gündeminizi meşgul edebilir. Arkadaşlarınızla plan yapabilirsiniz. İşte alacağınız destekler rahatlamanıza neden olacaktır.

ASLAN: Görünür olmak için daha aktif olabilirsiniz. Üstlerinizle iletişiminiz önem kazanabilir. Sorumlu olduğunuz konularda fikrinizi sonuna kadar savunmak isteyebilirsiniz. Eski ilişkilerinizin tekrar gündeme geleceği zamanlar olabilir.

BAŞAK: Daha fazla şey keşfetmek için yeni başlangıçlar yapmak size iyi gelecektir. Arkadaşlarınızla organizasyon yapabilirsiniz. İş hayatınızda sorumlu olduğunuz konuları toparlamak isteyebilirsiniz. Gün içinde düşüncelerinizi paylaşmak önem kazanabilir.

TERAZİ: Gün içinde endişe duyduğunuz konularda harekete geçmek isteyebilirsiniz. Bu durum sizi krize sokabilir. Akşam saatlerinde daha akıcı koşullar meydana gelecektir. Parasal konularda başkalarından fikir almak isteyebilirsiniz.

AKREP: Yaşayacağınız olaylarla ilgili dengede kalmak zor olabilir. Sizi uğraştırabilecek konulara karşı dikkatli olmalısınız. Sorumlu olduğunuz işlerinizde paylaşım içinde olabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişileri de organizasyona katmak isteyebilirsiniz.

YAY: Çalışma arkadaşlarınızla ortak payda da buluşabilirsiniz. Birlikte yeniden harekete geçmek size hız kazandıracaktır. Yine de sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Hizmet aldığınız kişiler gündeminizi meşgul edebilir.

OĞLAK: Bazı işlerinize hız kazandırmak için yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Güzel olan şeyler için harcama yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha kolay risk alabilirsiniz. Sevdiklerinizle birlikte programlar yapmak size iyi gelecektir.

KOVA: Gün içinde ailevi konular sizi etkileyebilir. Ev hayatınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Fikirlerinizi yaymak isteyebilirsiniz. Kendi iç sesinizi dinleyerek olayların üstesinden gelebilirsiniz. Babanızla ilgili konuları ihmal etmeyin.

BALIK: Konuşma ve yazışmaların sizi etkilediği bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konularda eğitim alabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki kişilere daha fazla yoğunlaşabilirsiniz. Duyduğunuz dedikodulara değer vermemenizde fayda var.