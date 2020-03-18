Bugün Oğlak burcunda ilerleyen Ay, Mars ve Jüpiter’le birleşiyor. Bu durum özellikle sabah saatlerinde bizi daha hırslı ve mücadeleci kılmakta. Ancak öfkemize çok dikkat edelim. Aşırı hırs ve aç gözlülük yüzünden düzgün düşünemeyebiliriz. Düşmanlıklar ya da husumet nedeniyle sağlıklı adımlar atmakta zorlanabiliriz. Daha ölçülü ve planlı olmaya bakalım. Oldukça hızlı düşünüp öne çıkabileceğimiz bir gündeyiz. Öğle saatlerinde kendi gücümüzü ortaya koymak adına çok şey yapabiliriz. Ancak bu durum duygusal alanda ya da aileye yönelik konularda daha huzursuz ve sonunda pişman da kılabilir. Pek çok konuda daha sakin düşünmeye çalışalım.

KOÇ:İş hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgili sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak için sabırlı davranmalısınız. Bürokratik konularla uğraşıyorsanız, işleri fazla aceleye getirmeyin. Bugün annenizle ilgilenebilirsiniz.

BOĞA:Bugün yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Yeni uğraşlar edinebilirsiniz. Bütünü görmekte zorlanabilirsiniz. Akşam saatlerinde keyifli işlerle uğraşmak size iyi gelecektir. Eğlenceli programlara dahil olabilirsiniz.

İKİZLER:Kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmanız gerekebilir. Parasal konular gündeminizi etkileyebilir. Ödemelerde sıkışıklık yaşayabilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar tarafından engellendiğinizi hissedebilirsiniz.

YENGEÇ:Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Karşılıklı etkileşimde olduğunuz kişilere karşı özen göstermeniz gerekebilir. İlişkilerde çözülme yaşanabilir. Karar vermeniz gereken konularda iç sesinizi dinlemenizde fayda var.

ASLAN:Çalışma hayatınızla ilgili koşullar gündeminizi oluşturabilir. Sağlığınızla ilgili konuları göz ardı etmeyin. İşleriniz yavaş ilerleyebilir. Ani gelişen olaylara karşı tedbirli olun. Akşam saatlerinde duygularınıza daha fazla yoğunlaşabilirsiniz.

BAŞAK:Kendinizi daha rahat ifade edeceğiniz bir gündesiniz. Çocuklarınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Akşam saatlerine doğru ufak tefek tartışmalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Sakinliğinizi korumaya çalışın.

TERAZİ:Geçmişe yönelik konular gündeme gelebilir, fazla etkisinde kalmamaya özen gösterin. Aile içinde sorunlar yaşanabilir. Bitmemiş işlerinizle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Çıkabilecek tartışmalara karşı dikkatli olmalısınız.

AKREP:Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgileneceğiniz bir gündesiniz. İletişiminizin yüksek olduğu hareketli zamanlar geçirebilirsiniz. Yeni haberler gündeminizi değiştirebilir. Bugün yapacağınız ticari sözleşmelerde sıkışıklıklar yaşanabilir.

YAY:Maddiyatla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla anlaşmazlıklar olabilir. Hobilerinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde olası tartışmalardan uzak durmaya özen göstermelisiniz.

OĞLAK:Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular ön plana çıkabilir. İlişkilerde anlayış ve uyum arayacaksınız. Beslenme düzeninizi değiştirmek isteyebilirsiniz.

KOVA:Hayatınızda gizli kalan konular gündeminizi etkileyebilir. Ruhsal gelişiminizi etkileyecek olaylar yaşayabilirsiniz. İlerleyen saatlerde işleriniz yoluna girecektir. Akşam saatlerinde yaşayacağınız tartışmalardan uzak kalmalısınz.

BALIK:Gelecekle ilgili beklentileriniz gündeminizi etkileyebilir. Sosyal sorumluluk projeleriyle ilgilenebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde sonlanmalar olabilir. Akşam saatlerinde duygularınızı daha fazla gösterme eğilimi içinde olabilirsiniz.