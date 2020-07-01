Kişiliğimizi göstermek konusunda oldukça iddialı ve kararlı davranabiliriz. Kafamıza taktığımız konularda büyük bir çaba içerisinde olabiliriz. Daha büyük bir güç ve değişiklik arıyoruz. Bu durumlar maddi alanda bizi değişikliklere de itebilir. Sezgilerimizden de yararlanabiliriz. Bir süredir üzerinde durduğumuz planlar ve düşünceler konusunda yeni bir farkındalığa varabiliriz. Henüz çok açık olmasa da kafamızda tasarladığımız işleri daha pratik hale getirmeye gayret edelim. Duygusal kararlılığımız sayesinde engelleri aşabiliriz. Ancak kişisel çekişmelere, kıskançlıklara bulaşmamak ve daha objektif olmak gerekiyor. Günün geç saatlerinde yapabileceğimiz çok şey var.

KOÇ:Kriz yaratan durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ortaklı para işi sizi yorabilir. İlerleyen saatlerde koşullar daha rahatlayacaktır. Yeni ufuklara açılmak için kendinizi enerjik hissedebilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir.

BOĞA:Sabah saatlerinde eşinizle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Uğraştıran durumlara karşı hazırlıklı olun. Öğleden sonraki zamanlarda yolculuklar ön plana çıkabilir. Düşüncelerinizi etrafınızdakilerle paylaşmak isteyebilirsiniz.

İKİZLER:Günün ilk saatlerinde çalışma koşullarınız gündeminizi oluşturabilir. Sorumluluklarınızı iş arkadaşlarınızla paylaşmak size iyi gelecektir. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmakta fayda var. Yabancılarla ilgili konular gündeme gelebilir.

YENGEÇ:Yaratıcılığınızı kullanacağınız işlere yönlenebilirsiniz. Güzel şeyler için yapacağınız harcamalar sizi keyiflendirecektir. Hobilerinize zaman ayırabilirsiniz. İlerleyen saatlerde çalışma hayatınızdaki yoğunluktan fırsat bulamayabilirsiniz.

ASLAN:Evinizle ilgili konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Geçmişte kalan olaylar gündeme gelebilir. Güven arayışı içinde kendi içinize dönebilirsiniz. Öğleden sonra daha keyifli koşullar söz konusu... Eğlendiğiniz yerlerde olmak size iyi gelecektir.

BAŞAK:Hareketli bir sabaha uyanabilirsiniz. Yazışmalar ve konuşmalar ön plana çıkabilir. Yakın ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Yorucu koşullara karşı dikkatli olmalısınız. İlerleyen saatlerde eğitim ve medya gibi konular gündeme gelebilir.

TERAZİ:Güne maddi kaynaklarınızla ilgili düşünerek başlayabilirsiniz. Kişisel yeteneklerinizi kullanmak isteyeceğiniz işlere yönelebilirsiniz. Başkalarından alacağınız destekler işinize yaratacaktır. Öğleden sonra yolculuklar olabilir.

AKREP:Sabah saatlerinde hareketli zamanlar yaşayabilirsiniz. İletişim yorucu bir hal alabilir. Yakın çevrenizle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Yeni haberler alabilirsiniz. İlerleyen saatlerde yabancılarla ilgili durumlar gündeme gelebilir.

YAY:Elinizde olmayan durumlardan dolayı kayıp yaşayabilirsiniz. İç sesinizi dinlemeniz gereken olaylar yaşayabilirsiniz. Kontrolünüzü kaybetmemeye özen gösterin. Yeni başlangıçlar yapma isteği duyabilirsiniz. Beslenmenize dikkat edin.

OĞLAK:Gelecek beklentilerinizle ilgili yolculuklar gündeme gelebilir. Sosyal konularınız yorucu bir hal alabilir. İş hayatınızda alacağınız destekler sabah saatlerinde sizi biraz rahatlatacaktır. İlerleyen saatlerde yabancılar nedeniyle kayıplar yaşayabilirsiniz.

KOVA:Çalışma hayatınızda yorucu koşullar söz konusu olabilir. Hedeflerinize ulaşmak için sorumluluk almak isteyebilirsiniz. Üstlerinizle iletişiminize özen gösterin. İlerleyen saatlerde işle ilgili yeni planlamalar yapmak durumunda kalabilirsiniz.

BALIK:Düşüncelerinizi paylaşmak için kendinizi motive olmakta zorlanacağınız bir sabah olabilir. İkili ilişkilerinizde güven arayışına girebilirsiniz. Eşinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Yolculuk planlayabilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin.