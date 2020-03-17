Bugün Oğlak burcunda ilerleyen Ay, güney ay düğümüyle Mars arasında duruyor. Böyle zamanlarda bizi duygusal açıdan zorlayan koşullar meydana gelebilir. Dayanıklı ve kararlı davranmak durumundayız. Eve yönelik işler ve uğraşlar açısından zor bir gün olabilir. Duygusal beklentilerimiz bizi yorabilir. Sağlık ve bedensel meselelere de dikkat edelim. Gelecek yönünde ciddi düşünebiliriz. Olaylara bakış açımızda objektif olmaya gayret edelim. Kötümserleşmek bize fayda sağlamaz. Belki daha çok dayanıklılık ve kararlılık göstererek sıkıntıları aşabiliriz. Düşünmeye ve zamana ihtiyacımız olacak. Günün geç saatlerinde olumlu koşullar ve destekler var.

KOÇ:İş hayatınız gündeminizi oluşturabilir. Üstlerinizden alacağınız desteklerle çalışmak isteyeceksiniz. Hedeflerinize ulaşabilmek için doğru adımları atabilirsiniz. Ailenizle ilgileneceğiniz zamanlar var. Annenizi ihmal etmeyin.

BOĞA:Ailenize karşı sorumluluklarınız, gelecek beklentilerinizi şekillendirebilir. Dostlarınızla sosyalleşebilirsiniz. İlişkilerinizde hassaslaşabilirsiniz. Ev hayatınıza ait konular öne çıkabilir. İşte yabancılarla ilgili konulara zaman ayırabilirsiniz.

İKİZLER:Ailevi meseleler gündeme gelebilir. Evinizle ilgili konularla uğraşabilirsiniz. Ortaklı para konularına dikkat etmelisiniz. Parasal meselelerde destek alabilirsiniz. Yenilenme içine girebilirsiniz. İlişkilerinizde korunma ihtiyacı oluşabilir.

YENGEÇ:İlişkilerinizde ve aşk hayatınızda hassasiyetler oluşabilir. Koruma ve korunma ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Denge ve uyum arayacağınız zamanlar var. Evinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Ailenize ait sorumluluklarınız artabilir.

ASLAN:Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgilenebilirsiniz. Sizi yoran koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Ailenizi ihmal etmemelisiniz. Beraber çalıştığınız kişilerden destek alabilirsiniz. İlişkilerinizde hassasiyet olabilir.

BAŞAK:Ailevi konularda kendinizi ifade etmek için çabalayabilirsiniz. Yaratıcılığınızı evinize ait konularda gösterebilirsiniz. Kardeşlerinizle zaman geçirebilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Abartıya kaçmamalısınız.

TERAZİ:Ailenizde geçmişe ait konular gündeme gelebilir. Gelenekler ve sorumluluklarla ilgili uğraşlar içine girebilirsiniz. Aşkta da hassasiyetler söz konusu... İki taraf da korunma ihtiyacı içinde olabilir. İşlerinizi ihmal etmemelisiniz.

AKREP:Çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Kardeşlerle ilgili konular önem kazanabilir. Ailenize karşı sorumluluklarınızla ilgilenebilirsiniz. Evinizle ilgili uğraşlar olabilir. İkili ilişkilerinizde hassas durumlar ortaya çıkabilir.

YAY:Maddi dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. Eve ait harcamalarınıza dikkat etmek ve bütçeleme yapmak isteyebilirsiniz. Ailenizle ilgili sorumluluklarınız ön plana çıkabilir. İkili ilişkilerinize daha korumacı yaklaşabilirsiniz.

OĞLAK:Önem verdiğiniz konulara yoğunlaşabilirsiniz. İlişkilerinizdeki hassas dengeler görünür olabilir. Korumacı davranabilirsiniz. Bedene ait konuları ihmal etmeyin. Ailenize karşı sorumluluklar oluşabilir. İmaj değişikliği yapabilirsiniz.

KOVA:Kayıplar yaşayabilirsiniz. Sorumluluklarınızı yerine getirememek, size yük olabilir. İş hayatınızdaki sorumluluklarınız ve üstlerinizle olan ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. İlişkinizde korumacı bir tavır sergileyebilirsiniz.

BALIK:Ailevi meseleler gelecek beklentilerinizi etkileyebilir. Sorumluluklarınız sizi yorabilir. İlişkilerinizde hassas bir süreç yaşayabilirsiniz. Korunma ihtiyacı içinde olacağınız zamanlar var. Sosyal çevrenizle rahatlamak isteyebilirsiniz.