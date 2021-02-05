Olumsuzlukları düşünmemeliyiz

Ay günün büyük bir bölümünü Akrep burcunda geçiriyor. Sabah saatlerinde kararlılık göstererek yapabileceğimiz şeyler var. Kontrol edilmesi zor ya da bizde korku yaratan konuları aşacağız. Saat 12.19 ile 20.16 arasında Ay boşlukta kalacak. Bu saatlerde sıkışıklıklar, küçük krizler ya da bekleme yaratan durumlarla karşılaşabiliriz. Günün büyük bir bölümünde Akrep’te ilerleyen Ay psikolojik açıdan daha huzursuz ya da kimi zaman kayıp duygusu yaratan koşullara işaret edebilir. Olayları bir ölçüde kendi akışına bırakmak yerinde olacak. Saat 20.16’dan sonra kendimizi daha pozitif ve eğlenceli hissetmeye başlayabiliriz.

KOÇ: Gün içinde ortaklı konular gündeminizi meşgul edebilir. Korktuğunuz konulara karşı daha fazla tepki gösterebilirsiniz. Ani değişikler yaşayabilirsiniz. Gizli kalmış konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha istikrarlı davranabilirsiniz.

BOĞA: Uğraştıran konulara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlardasınız. Planlarınızda değişiklik yapmak zorunda kalabilirsiniz. İlişkide olduğunuz kişilerle gizli koşullar söz konusu olabilir. Sorumlu olduğunuz konu veya kişiler üstünde etkin olmaya çalışabilirsiniz.

İKİZLER: Çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz konulara hız kazandırmak isteyebilirsiniz. İş arkadaşlarınızla birlikte başarılı bir olaya adım atabilirsiniz. Bugün ciddi kararlar alacağınız zamanlar olabilir. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmalısınız. Sağlınıza özen gösterin.

YENGEÇ: Kendinizi ikili ilişkilerinizde güçsüz hissedebilirsiniz. Yaşayacağınız değişim ve dönüşümler sizi etkileyecektir. Bazı konularda kararlı olmak ve istikrarlı davranmak isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız şeylere zaman ayırarak biraz kafanızı dağıtmak iyi gelebilir. Akışta kalmaya dikkat.

ASLAN: Ailevi konulara daha fazla zaman harcayabilirsiniz. Emlak konusu gündeme gelebilir. Bazı durumlarda değişiklik yapmak ve karar almak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konulara da zaman ayırmalısınız. İşlerinizde gizli kalan koşullarla ilgilenebilirsiniz.

BAŞAK: Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Kardeşlerinizle ilgili konular önem kazanabilir. Gün içinde eğitimler düzenleyebilirsiniz. Zihinsel konularda değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda önemli kararlar alabilirsiniz.

TERAZİ: Gün içinde kendinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Parasal birikimlerinizle ilgili yeni fikirler olabilir. Yetenekli olduğunuz konularda hakimiyet kurmak isteyebilirsiniz. Gün içinde gizli kalmış konular sizi rahatsız edebilir. Bunlarla dönüşüm gerçekleştirmek zorunda kalabilirsiniz.

AKREP: Önem verdiğiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Bazı olaylarda dönüşüm yaşayacağınız zamanlar olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda daha ileri gitmek isteyebilirsiniz. İstikrarlı bir başarı için işlerinizin yönlerini netleştirmek isteyeceksiniz. Sağlığınıza özen göstermelisiniz.

YAY: Bilemediğiniz konular gündeminizi meşgul edebilir. Gizli kalan olaylardan dolayı canınız sıkılabilir. Kontrolünüzü kaybetmeyin. Sabırlı olmanızda fayda var. Kendi iç dünyanızla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde daha fazla baskı hissedebilirsiniz.

OĞLAK: Gündeminizi gelecek beklentileriniz oluşturabilir. Yaptığınız planlarda değişiklikler meydana gelebilir. Bu durum keyfinizi kaçırabilir. Kişisel olarak kendinizi dönüşüm içinde hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda mücadele içinde olabilirsiniz.

KOVA: İş hayatınızdaki gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Arkadaşlarınızla ilgili konularda etkin olabilirsiniz. Gün içinde ön planda olmak isteyebilirsiniz. Bir olayı sonuca bağlayabilirsiniz. Devletle ilgili konular ortaya gelebilir. İstikrarlı bir başarı için çaba göstermeniz gerekecektir.

BALIK: Yeni konular öğrenmek için uygun bir gündesiniz. Uğraştığınız işler hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz. Yolculuklar planlamak için uygun bir gün. Sorumlu olduğunuz konuları daha fazla ileriye götürmek için mücadele verebilirsiniz. Uluslararası konular gündeme gelebilir.