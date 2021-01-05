Günün ilk yarısını daha iyi değerlendirmeye bakalım. Işıkların uyumu genel olarak şansa ve ilerlemeye işaret ediyor. Bu görüşmelerden, anlaşmalardan kazançlı sonuçlar elde edebiliriz. Ortak çıkarları öne almak gerek. Aynı zamanda beraberlikler ve ilişkilerimiz açısından çok şey yapabiliriz.

Öğle sonrasında Ay boşlukta kalacak. Ay, Terazi’de ilerlerken ilişkilerde denge arıyoruz. Günün ikinci yarısında daha fazla arayış içerisindeyiz. Düşüncelerimizi havada bırakmamalı, somut koşullarla da ilgilenmeliyiz. Gün boyunca ilişkilerden çok şey öğrenebiliriz. Ancak biraz da olayların parasal yönüne dikkat etmeliyiz.

KOÇ: Eşinizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Enerjilerin akıcı olması sizin dengede kalmanızı sağlayacak. İkili ilişkilerde bazen küçük tartışmalar yaşanabilir. Ruhsal ve bedensel uyumunuz sayesinde bu durumların üstesinden kolayca gelebilirsiniz.

BOĞA: Bugün çalışma hayatınızdaki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Sabah erken saatlerinde kendinizi güven içinde hissedebilirsiniz. İşlerinizle ilgili riskler almak isteyeceğiniz zamanlar var. Beslenmenize de özen göstermelisiniz.

İKİZLER: Gündeminizi aşk, yaratıcılık, heyecan duyduğunuz konular oluşturuyor. Harcamalarınızı abartmamaya özen göstermelisiniz. Şans oyunlarında kısmetiniz açık olabilir. Gün içinde eksik iletişimden doğan küçük tartışmalardan sakınmalısınız.

YENGEÇ: Ev hayatınızla ilgili konular ön planda olabilir. Dengeli enerjiler içinde olacağınız bir gündesiniz. Babanızla ilgili konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. İştahınızı kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Çıkmak istediğiniz seyahat planlarınız gündeme gelebilir.

ASLAN: Yakın çevrenizdeki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Genel olarak iyimser bir ruh hali içinde olabilirsiniz. Öğrenmeye açıksınız. Sakinliğinizi korumanızda fayda var. Ticari konularla ilgili yapacağınız yazışmalara özen göstermelisiniz.

BAŞAK: Maddi konularla ilgili dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. Harcamalarınızı gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Yeni bir bütçe planlamasına gidebilirsiniz. İşlerinizde başarılı sonuçlar elde edeceğiniz zamanlar var. Şanslı gününüzdesiniz.

TERAZİ: Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz

zamanlar olabilir. Yanlış anlaşılmalardan kaynaklanan tartışmalardan

sakının. Risk alıp, yeni hedefler koyma isteği içinde olabilirsiniz.

AKREP: Hayatınızda fark etmediğiniz konular, bir anda gündeminizi etkileyebilir. Olayları kabullendiğiniz sürece iç uyumunuzu koruyabileceksiniz. Yaşanacak küçük sürtüşmeler üzerinde fazla takılmamanızı öneririz. Gün içinde akıcı enerjiler var.

YAY: Sosyal konularınızla ilgilenmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. Yolculuk planlarI yapabilirsiniz. Dernek işlerinize ayıracağınız zamanlar var. İşten gelecek destekler olabilir. Sakin olmakta fayda var.

OĞLAK: İş hayatınızla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Sabah saatlerinde kendinizi daha güvende ve huzurlu hissedebilirsiniz. Gün boyu dengeli enerjiler söz konusu. Çalışma

hayatınızda başkalarından destek alabileceğiniz zamanlar var.

KOVA: Yeni şeyler öğrenmek, kendinizi geliştirmek isteyeceğiniz, keyifli bir gündesiniz. Uluslararası konularla ilgileneceğiniz zamanlar var. Düşüncelerinizi etrafınızdakilerle paylaşmak için istekli olabilirsiniz. İkili ilişkilerde öngörülü olmak, çıkacak tartışmaları önleyebilir.

BALIK: Duygusal yönden bağlayıcı koşullarla ilgilenmeniz gereken bir gün yaşayabilirsiniz. İlişkilerde çıkacak huzursuzluklar gündeminizi etkilemesine izin vermeyin. Parasal konularınızla veya banka işlerinizle ilgilenirken özen göstermelisiniz.