Haftanın ilk gününde Ay, Koç burcunda ilerliyor. Ancak Ay’ın küçülmesi ve Güneş-Satürn karesi bugün önemli bir test altında olabileceğimizi anlatmakta... Sakin kalmaya, paniğe kapılmamaya dikkat edelim. Belirli konularda çok hızlı hareket etmemiz gerekebilir. Bir yanda bitişler ve sonlanmalar ama aynı zamanda yeni başlangıçlar da söz konusu. Saat 10.00’dan itibaren günün temposu hızlanmakta... Önceliklerimizi iyi belirlemeye bakalım. Öğle saatlerinde kritik kararlar ve önemli seçimlerle karşılaşabiliriz. Varolan koşulları değiştirmemiz gerekiyor. Gün boyunca sınırlamalarla ve engellerle karşılaşabiliriz. Sabırlı olmaktan başka çaremiz yok. Sakin olalım.

KOÇ:Sabah saatlerinde daha ciddi konulara yönelebilirsiniz. Kişisel hassasiyetiniz olan durumları iyi değerlendirmenizde fayda var. Gizli kalmış koşullardan etkilenebilirsiniz. Öğleden sonra imaj değişikliği için uygun zamanlar var.

BOĞA:Çalışma ortamınızda hareketlilik olabilir. Karar almak için uygun saatler içindesiniz. Öğleden sonra bilemediğiniz nedenlerden dolayı işlerinizde aksamalar yaşanabilir. İçinize dönüp, bazı şeyleri kabullenebilirsiniz.

İKİZLER:Gün içinde çatışma ve kopmalar olabilir. İletişimde olduğunuz çalışma arkadaşlarınıza karşı dikkatli savunma yapmanızda fayda var. Sorumlu olduğunuz işler için karar vermeniz gerekebilir. Karmaşık düşünceler zihninizi yorabilir.

YENGEÇ:Çalışma hayatınızla ilgili konular daha fazla gündeme gelebilir. Bazı işlerinizi yapılandırmak durumunda kalabilirsiniz. İlişkilerinizdeki acele verilmiş kararlara dikkat etmenizde fayda var. Yeni şeyler öğrenmek için uygun zamanlar olmayabilir.

ASLAN:Yabancılarla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde yeni kararlar alabilirsiniz. Bazı durumlar üzerinde daha fazla mesai harcamanız gerekebilir. Kendi fikirlerinizi ateşli bir şekilde savunacağınız zamanlar var.

BAŞAK:Gün içinde endişe duyduğunuz olaylarla uğraşabilirsiniz. Ortaklı konularda acele karar vermemeye çalışın. İlişkileriniz sizin için kendinizi görmeniz açısından bir fark yaratabilir. Akşam saatlerinde koşullar daha yorucu olabilir.

TERAZİ:Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde sorumlu olduğunuz işlerde karar vermeniz gereken durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde olgunlaşma ve tamamlanma söz konusu olabilir.

AKREP:Çalışma hayatınızda bazı konularda fazla farkındalık içinde olabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Sorumlu olduğunuz işleri tamamlamak isteyebilirsiniz. Kafanızı karıştıran konulardan uzak kalmaya çalışın.

YAY:Yaratıcılığınızı hobilerinize yoğunlaştırmak isteyebilirsiniz. Sevdiğiniz insanlarla olmak size iyi gelecektir. İkili ilişkilerinizde beklemediğiniz tepkiler sizin bir konuda farkındalığınızı arttırabilir. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz.

OĞLAK:Ailevi konular gündeminizi meşgul edebilir. Geçmişte kalan bazı insanlarla uğraşmanız gerekebilir. Sakin kalmanızda fayda var. Gün içinde güçlü durmanız sizin lehinize olacaktır. Yaşanabilecek ufak ev kazalarına karşı dikkatli olun.

KOVA:Yoğun bir gündeminiz olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla yazışma ve konuşma yapabilirsiniz. Ticari işlerde dikkatli olmanızda fayda var. Gün içinde yakın çevrenizdeki değişikliklerden etkilenebilirsiniz.

BALIK:Yeteneklerinizi sorumlu olduğunuz konularda göstermek isteyebilirsiniz. İşlerinizi olgunlaştırmak için elinizden geleni yapmaya hazırsınız. Çalışma hayatınızda başkalarından alacağınız desteklerle daha hızlı ilerleyebilirsiniz.