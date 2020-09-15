Maddi konular söz konusu olduğu durumlarda daha dikkatli olmalıyız. Bugün değer verdiğimiz ilişkilerde ve parasal konularda ani gelişmeler nedeniyle daha stresli bir gün yaşayabiliriz. Ani harcamalar ya da alışverişler gündeme geldiğinde pişmanlık yaratabilecek durumlara dikkat edelim. Bugün aynı zamanda sanatsal uğraşlar, yaratıcı çalışmalar bize yeni farkındalıklar getirebilir. Başkalarından beklentilerimizde daha dengeli olmaya çalışalım. Kimi zaman acele ile verilen kararlar ya da değerlendirmeler yüzünden zorlanabiliriz. İlginç, beklenmeyen durumlar, karşılaşmalar günlük hayatımızın akışını değiştirebilir.

KOÇ:Aşk hayatınız gündeminizi meşgul edecektir. Etrafınızdaki insanlara hediyeler almak isteyebilirsiniz. Güzel olan şeyler için harcamalar yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha kolay risk alacağınız zamanlar var.

BOĞA:Ailevi konular gündeme gelebilir. Babanızın sağlığını ihmal etmemelisiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde daha çok çaba göstermeniz gerekebilir. Bazı işlerinize yön kazandırmak isteyebilirsiniz. Evinizde küçük bir parti düzenleyebilirsiniz.

İKİZLER:İletişimden kaynaklı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Kendinizi kontrol etmeye çalışın. Kulağınıza gelen dedikodulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenebilirsiniz. Gün içinde harcamalarınızı abartmayın.

YENGEÇ:Maddi kaynaklarınızla ilgili yenilenmeye gidebilirsiniz. Hafta sonu için planlar yapmak isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcamalar yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konular için çaba sarf edeceğiniz zamanlar var.

ASLAN:Kişisel hassasiyetiniz olan konular gündeminizi meşgul edebilir. Planlar yapmak isteyebilirsiniz. İmaj değişikliği için uygun bir gündesiniz. Beslenmenize dikkat edin. Akşam saatlerinde hareketli zamanlar devam edecek.

BAŞAK:Bilemediğiniz konulardan dolayı işlerinizde kayıplar yaşayabilirsiniz. Kendi iç dünyanıza çekileceğiniz zaman dilimi içindesiniz. Gün içinde keyif aldığınız şeyler için harcamalar yapabilirsiniz. Hafta sonu için yeni planlar devreye girebilir.

TERAZİ:Cömert tavrınız ortaya çıkabilir. Bugün arkadaşlarınızla plan yamak size iyi gelecektir. İş hayatınızda alacağınız destekleri göz ardı etmeyin. Akşam saatlerinde hafta sonu için yeni planlar yapabilir, yolculuklara çıkabilirsiniz.

AKREP:İş hayatınızdaki sorumluluklarınızın daha rahat bir şekilde üstesinden geleceğiniz bir gündesiniz. Dışa dönük tavrınız çalışma arkadaşlarınızı da etkileyecektir. Bazı harcamalar yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde iletişim ön planda olabilir.

YAY:Yeni ufuklara açılmak için uygun bir gündesiniz. Eğlenceli yolculuklar planlamak isteyebilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Bugün yaşadığınız olaylarla ilgili çok daha rahat bir şekilde bütünü görebilirsiniz.

OĞLAK:Bugün endişe duyduğunuz konular gündeminizi meşgul edebilir. Ortaklı para konularıyla uğraşabilirsiniz. Parasal konularda yenilenmeye gitmek sizin için iyi olabilir. Banka işleri sizi yıpratabilir. Gün içinde dışa dönük olabilirsiniz.

KOVA:Eşinizle birlikte keyifli zamanlar geçireceğiniz bir gündesiniz. Eğlenceli organizasyonlar planlayabilirsiniz. Birlikte yaptığınız şeylerin uyum içinde ilerlemesini isteyeceğiniz zamanlar var. Hobileriniz için harcama yapmak size keyif verecektir.

BALIK:Çalışma hayatınızdaki koşullar gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde plan program yapmak işlerinizi kolaylaştıracaktır. Sağlığınızla ilgili sıkıntılarınızı ihmal etmemeye çalışın. Dışa dönük uğraşlar keyfinizi yerine getirebilir.