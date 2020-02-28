Sabah erken saatlerde bazı kısıtlamalar, engeller yaşasak da, bugün yeni bir yol deneyerek farklı konulara açılabiliriz. Ay saat 10.29’dan itibaren Boğa burcuna ilerleyecek ve burada (17.49) Uranüs’le de birleşecek. Yeni bir fikir, farklı bir uygulamaya yol açabilir. Bugün maddi konularda daha orijinal düşüncelerle hareket edebiliriz. Aynı zamanda beklenmeyen gelişmeler nedeniyle parasal açıdan karışıklık da yaşayabiliriz. Elimizdeki birikimleri kullanmanın yollarını arayacağız. Bugün görüşmeler, ziyaretler ve anlaşmalar açısından da bereketli olabilir. Özellikle akşam saatlerinde daha fazla sohbet, diyalog ve ilginç fikirler var.

İyi değerlendirmeye bakalım.

KOÇ:Maddi kaynaklarınızla ilgili değişimler yaşayabilirsiniz. Gelirlerinizi artırmak için yöntemler geliştirebilirsiniz. Yeteneklerinizi ön planda tutacağınız işlere yönlenmek sizi keyiflendirecektir. İş hayatınızda başarı için çaba sarf edebilirsiniz.

BOĞA:Kişisel hassasiyetiniz olan konularda gelişmeler bekleyebilirsiniz. Zihinsel mevzularda kendinizi hayalperest hissedebileceğiniz zamanlar var. Beslenmenize dikkat etmelisiniz. İlişkilerinize kendinizi daha fazla kaptırabilirsiniz.

İKİZLER:Bilemediğiniz konulardan gelen çözümsüz süreçler keyfinizi kaçırabilir. Elinizde olmadan yaşayacağınız sorunlar sizi iç dünyanıza döndürebilir. Kontrolünüzü kaybetmemelisiniz. Olayların çığırından çıktığını hissedebilirsiniz.

YENGEÇ:Gelecek beklentilerinizle ilgili daha hayalperest olabilirsiniz. Sosyal konularda akıcı koşullar söz konusu. Keyif aldığınız mevzuyara yönelmek için zaman yaratabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde daha hırslı davranacağınız zamanlar var.

ASLAN:İş hayatınızda kendi sahnenizi yaratmak için çaba gösterebilirsiniz. Üstlerinizle ilişkileriniz de keyifli sohbetler yapacağınız fırsatları kaçırmamalısınız. Gün içinde çalışmalarınızla ilgili daha aktif kararlar almak isteyebilirsiniz.

BAŞAK:Keşfetmek için hevesli hissedebilirsiniz. Kendinize farklı bir şeyler katmak size keyif verecektir. Gün içinde sorumlu olduğunuz konularda biraz dikkat dağınıklığı yaşayabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde beklentilerinizi yükseltmemeye özen gösterin.

TERAZİ:Endişe duyduğunuz konular gündeminizi meşgul edebilir. Kriz yaratan mevzulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Sorumlu olduğunuz işlerde iletişimden kaynaklı sıkışıklıklar yaşanabilir. Sakin olmaya çalışın.

AKREP:Eşinizle ilgili konularda daha hassas davranabilirsiniz. İlgilendiğiniz mevzular içinde göremediğiniz noktalar olabilir. Uğraşmanız gereken meseleler meydana gelebilir. Gün içinde işlerinizde en iyisini yapmaya çalışmak için mücadele edebilirsiniz.

YAY:Çalışma hayatınızdaki konulardan dolayı kendinizi dağınık hissedebilirsiniz. İlişkilerinizde olayları somutlaştırmakta zorlanabilirsiniz. İletişimden kaynaklı

problemleri çok kolay atlatabileceğiniz zamanlardasınız.

OĞLAK: İlişkiler ön planda olabilir. Aşkta yaratıcılığınızı kullanmak isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız mevzularda harcamalarınızı abartmamaya özen gösterin. Birlikte olduğunuz kişilerle ilgili konularda hassas davranacağınız zamanlar var.

KOVA:Ailevi konularda karışık durumlar olabilir. Geçmişle ilgili konuların tekrar açılması canınızı sıkabilir. Oradan uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Size daha fazla huzur veren yerlere doğru gitmek iyi gelecektir. Babanızla ilgili konular meşgul edebilir.

BALIK:Kendinizi etrafınızdaki olaylara karşı duyarlı hissedebilirsiniz. İletişiminiz yoğun olabilir. Yakın çevrenizde ilişkilerinizde dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla zekanızı kullanmanız gereken işler birikebilir.