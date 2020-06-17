İletişim gezegeni Merkür, henüz geri dönmeden önce süregelen işlerde bazı değişiklikler ya da aksamaların farkına varabiliriz. Yapıcı düşünmek ve sorumluluklara dikkat etmek konusunda daha özenli olmak gerekiyor. İşler yavaşlayabilir ya da yeteri kadar hızlı ilerleyemediğimizi görebiliriz.

Bu durumda sabırlı davranmak ve yeni bir plan yapmak fayda olacak. Sabah saatlerinde gündeme gelen ani değişiklikler nedeniyle yeni bir plan yapmak faydalı olacak. Durup biraz daha fazla düşünmeliyiz. Bugünlerde sonlanan enerjiler ve kapanan koşullar var. Özellikle akşam saatlerinde bu durum daha belirgin olabilir. Maddi konularda disipline ihtiyacımız artıyor.

KOÇ:Maddi kaynaklarınızla ilgili değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Bu konuda yeni fikirler geliştirebilir ve bunları uygulamaya koymak isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde olaylara karşı çok daha iyimser yaklaşacağınız zamanlar var.

BOĞA:Olumlu adımlar atmak isteyeceğiniz bir gün. Yeni fikirler ortaya atabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenebilirsiniz. İmaj değişikliği yapmak size iyi gelebilir. Sabah saatlerinde ilgilendiğiniz konularda abartıya kaçma eğiliminde olabilirsiniz.

İKİZLER:Bilemediğiniz konular tarafından çevrelendiğinizi hissedebilirsiniz. Sabah saatlerinde hobilerinize düşkünlük söz konusu. Hareketli ve iletişime dayalı bir gün. Gizli konular gündeminizi etkileyebilir. Akşamüstü kendinizi daha rahatlamış hissedebilirsiniz.

YENGEÇ:Gelecekle ilgili yeni fikirler üreteceğiniz ve harekete geçmekte zorlanmayacağınız bir gün. Sabah saatlerinde işlerinizin rast gitmesinden dolayı kendinizi şanslı hissedebilirsiniz. İlerleyen saatlerde ticari görüşmeler yapacağınız zamanlar olabilir.

ASLAN:İş hayatınızla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Hedeflerinize ulaşmak için yapıcı hareketler içinde olmalısınız. Parasal konularınızla daha fazla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Sabah saatlerinde olayları fazla abartma eğilimindesiniz.

BAŞAK:Yeni konulara ilgi duyacağınız bir gün. Hayatınızdaki olaylarda bütünü görmek için adımlar atabilirsiniz. Yeni fikirlerinizi açıkça ifade etmek isteyeceksiniz. Sabah işlerinizi aksatıp, kendinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz, Hareketli zamanlar sizi bekliyor.

TERAZİ:Endişelendiğiniz konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Ortaklı konular gündeminizi etkileyebilir. Kriz yaratan koşullara daha fazla dikkat etmeniz gereken zamanlar var. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar söz konusu olabilir.

AKREP:İkili ilişkilerinizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Karşınızdaki kişilerle denge kurmak isteyebilirsiniz. Yapıcı durumların oluşacağı işlerle ilgilenebilirsiniz. Parasal konulara karşı dikkatli davranmalısınız. Eşinizden beklemediğiniz haberler alabilirsiniz.

YAY:İş hayatınızdaki koşullarınız gündeminizi etkileyebilir. Sizi yıpratan koşullara dikkatli olmalısınız. Çalışma arkadaşlarınızla birlikte yaratıcı fikirlerinizi paylaşmak için toplantılar yapabilirsiniz. Yeni bir hizmet ortaya koymak için çalışmalara başlayabilirsiniz.

OĞLAK:Kendinizi ifade edeceğiniz işlere yoğunlaşabilirsiniz. Sabah saatlerinde ilgilendiğiniz konularla ilgili daha kolay risk alabileceksiniz. Şanslı zamanlar söz konusu. Zevklerinizde abartıya kaçma eğiliminde olabilirsiniz. Parasal konular gündeminizi etkileyebilir.

KOVA: Ailenizle ait konular gündeminizi etkileyebilir. Yapıcı konularla ilgili konuşup, ortak kararlar alabilirsiniz. Olaylara karşı çok daha iyimser yaklaşabilirsiniz. Güven arayışında olacağınız zamanlar var. Emlak konularıyla ilgili yeni girişimlere atılmak isteyebilirsiniz.

BALIK:Yapıcı hareketin ve iletişimin yoğun olduğu bir gün. Sabah saatlerinde şanslı olduğunuz zamanlar var. İyimser tavrınızla işlerinizin daha kolay ilerlemesiniz sağlayabilirsiniz. Çevrenizdeki dedikodular kulağınıza gelebilir. Ticari anlaşmalar söz konusu.