Bugün oynak koşulları hesaba katarak, hareket etmek gerekiyor. Yay burcunda Ay daha fazla sorgulama, hareket ve özgürlük isteği getirmekte... Uzaklarla, yabancılarla ilgili işlerde ya da eğitsel bir konuda yapabileceklerimizin en iyisini yapmaya çalışabiliriz. Yeniden Balık burcuna dönen Merkür süregelen işleri bir kez daha ele alabileceğimizi göstermekte... Bugün koşullar pek tutarlı olmayabilir. Gelecek yönünde daha gerçekçi düşünmek durumundayız. Özellikle öğle saatlerinde daha dikkatli ve planlı olalım, düşüncelerimizi toplamaya bakalım. Saat 19.25’ten sonra daha uğraştırıcı ya da duygusal açıdan zorlayıcı bir durumla karşılaşabiliriz.

KOÇ:Öğrenmek istediğiniz konular üzerine daha fazla yoğunlaşmak isteyebilirsiniz. Ruhsal olarak kendinizi olgunlaştıracağınız konularla ilgilenebilirsiniz. Özgürleştirici yeni fikirlerin peşinden koşacağınız zamanlar var.

BOĞA:Hayatınızda endişe duyduğunuz konular gündeminize gelebilir. Ortaklı konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Kriz yaratan durumlardan uzak durmalısınız. Yeni heyecanlar yaşayacağınız zamanlar olacak.

İKİZLER:Eşinizle yolculuklar planlamak isteyebilirsiniz. Özgürleştirici kararlar alabileceğiniz bir gün. Yeni fikirlere rahatlıkla ayak uydurabileceğiniz zamanlar sizi bekliyor. Uğraştırıcı koşullarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz.

YENGEÇ:Çalışma hayatınızdaki sorum-luluklarınız gündeminizi etki-leyebilir. Sizi yoran ve yıpratan koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Yabancılarla ilgili konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Akışta kalın.

ASLAN:Şanslı bir gününüzdesiniz. Keyif aldığınız konularda yeni fikirlerle dolup taşabilirsiniz. Etrafınızdaki insanlarla yeni fikirlerinizi paylaşmak isteyebilirsiniz. İlgilendiğiniz konularda kendinizi rahatça ifade edebileceksiniz.

BAŞAK:Ailevi konularla ilgili yeni fikirler öne sürebilirsiniz. Babanızla ilgili konular gündeminize gelebilir. Eğitim için yeni olanaklar peşinde koşacağınız zamanlar olabilir. Kendinizi geliştirmek için farklı yollar deneyebilirsiniz.

TERAZİ:Özgürlük isteği içinde hareket edeceğiniz bir gündesiniz. Yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili gelişmeler sizi etkisi altına alabilir. Aniden gelişen yeni fikirlerin peşinden gitmek isteyebilirsiniz. Kulağınıza gelecek olan dedikodular olabilir.

AKREP:Maddi kaynaklarınızla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Eğitim için bütçenizde kısıntılara gidebilirsiniz. Arkadaşlarınızla yeni yolculuklar planlayacağınız zamanlar olabilir. İşle ilgili konularda alacağınız destekler sizi rahatlatacak.

YAY:Ani ve özgürleştirici yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenme fırsatı bulabilirsiniz. Bedene ait konular gündeme gelebilir. Beslenmenize dikkat etmelisiniz.

OĞLAK:Bilemediğiniz konularla ilgili kayıplar yaşayabilirsiniz. Psikolojik olarak bilinçaltınızda biriktirdikleriniz gündeminize gelebilir. İçsel süreçler yaşayabilirsiniz. Bu konularda kendinizi geliştirmek isteyeceğiniz zamanlar olabilir.

KOVA:Gelecek beklentilerinizle ilgili gelişmeler olabilir. Hayatınızda ani kararlarla değişiklikler yapabilirsiniz. Heyecan duyduğunuz yerleri keşfetmek için tatil planlayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla görüşmek iyi gelebilir. Akışta kalın.

BALIK:İş hayatınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni planlamalar yapmak ve bunları üstlerinizle paylaşmak isteyebilirsiniz. Eğitimlerle ilgili girişimlerde bulunabilirsiniz. Yolculuklar planlayacağınız zamanlar var.