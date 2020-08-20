Bugün Merkür de pratik ve çalışkan Başak burcuna ilerliyor. Günün erken saatleri daha sıkışık olabilir ama bu saatten sonra etkin ve üretken olmak için pek çok neden var. Tembellik etmeyeceğiz. Yeniayın enerjisi yeni koşulların, değişikliklerin gündeme geldiğini gösteriyor. Hızlı düşünmek, karar vermek mümkün. Kurallara dikkat etmek bize fayda sağlayacak. Sağlık ve hijyen konularında daha duyarlı olmamızı gerektiren durumlar olabilir. Düşüncelerimizi pratik alana aktarabiliriz. Özellikle öğle sonrasında yeteneklerimizi göstermek ve kendimizi geliştirmek yönünde olumlu fırsatlar var. İyi değerlendirmeye bakalım.

KOÇ:Bugün çalışma arkadaşlarınızla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sizi yoran ve yıpratan konulara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Öğleden sonra aldığınız sorumlulukların sizi kısıtladığını hissedebilirsiniz.

BOĞA:Yaptığınız işlerde kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Aşk hayatınız gündeminizi oluşturabilir. Güzel olan şeyler için harcama yapmak isteyebilirsiniz. Hobilerinizle ilgilenmek için uygun zamanlar var.

İKİZLER:Bugün eve ait konular gündeminizi meşgul edebilir. Ailevi olaylarla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Geçmişte kalan konularla tekrar ilgileneceğiniz zamanlar var. Gün içinde duygusal konularda kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz.

YENGEÇ:Bugün gündeminiz hareketlenebilir. Yazışma ve konuşmaların yoğunlaştığı zamanlar içindesiniz. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Ev hayatınızla ilgileneceğiniz konulara yoğunlaşabilirsiniz.

ASLAN:Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmelerle ilgilenebileceğiniz bir gündesiniz. Uğraştığınız işlerde kişisel yeteneklerinizi ortaya koyarsanız çok daha başarılı olduğunuzu göreceksiniz. Çalışma hayatınızda düzenli olmanız gerekebilir.

BAŞAK:Gün içinde bedeniniz ya da sağlık konularıyla ilgili koşullar söz konusu. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara titizlikle yaklaşabilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Hassasiyetle üzerinde durduğunuz konularda gelişmeler olabilir.

TERAZİ:Bugün bilemediğiniz konular yüzünden kayıplar yaşayabilirsiniz. Gizli kalan konulara karşı kabullenme içinde olacağınız zamanlar içindesiniz. İçsel süreçler yaşayabilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınız artabilir.

AKREP:Bugün sosyal gruplarda olmaktan hoşlanacağınız zamanlar var. Kendinize yeni hedefler koymak isteyebilirsiniz. Gün içinde önünüze çıkan engeller keyfinizi kaçırabilir. Uğraştığınız işleri bozup tekrar yapmak isteyebilirsiniz.

YAY:İş hayatınızla ilgili gelişmelerle ilgileneceğiniz zamanlar içindesiniz. Hedeflerinize ulaşmak için yeni planlar yapabilirsiniz. Annenizi gün içinde ihmal etmemeye çalışın. Öğlen saatlerinde sorumluluklarınız artabilir.

OĞLAK: Yeni ufuklara açılmak istediğiniz bir gündesiniz. Gün içinde yapacağınız planlarda zorlanabilirsiniz. Hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda yönünüzü netleştirmek isteyebilirsiniz. İlerleyen saatlerde olayları net göremeyebilirsiniz.

KOVA: Korku ve endişe duyduğunuz konular gündeminize gelebilir. Parasal işlerinizde dikkatli olmanız gereken zamanlar içindesiniz. İş hayatınızınsizi kısıtlandığınızı hissedebilirsiniz. Daha fazla iletişim içinde olmak bazı olayları netleştirebilir.

BALIK:Bugün eşinizle ilgili konular gündeminizi belirleyebilir. Aranızdaki bazı konular çözümsüz kalabilir. İkili ilişkileriniz nedeniyle sorumluluklar yüklendiğinizi hissedebilirsiniz. Kendinizi doğru ifade edebilirseniz, olayları çözebilirsiniz.