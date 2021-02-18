Ay, Boğa burcunda Uranüs ve Mars arasında kalıyor. Bu görünüm yüksek bir enerjiye ancak bir yandan da kazalara, tartışma ve huzursuzluklara da işaret edebilir. Kararlıyız ve daha çok kazanmak istiyoruz. Ancak öfke ile hareket etmek, kıskançlık gibi duygular yüzünden kendimizi zorda bulabiliriz. Sabah saatlerini daha verimli kullanmaya bakalım.

Saat 13.43’ten itibaren Balık burcu da başlamakta. Enerjilerin değiştiğini, yeni koşulların gelmeye başladığını görebiliriz. Niyetlerimizi gözden geçirmek ve belirli konularda esneklik ve anlayış göstermek daha doğru olacak. Bizi duygusal açıdan kısıtlayan durumlardan çıkmaya başlayabiliriz. Akşam saatlerinde sanatsal açıdan yaratıcı uğraşlara, keyiflere daha açık olabiliriz.

KOÇ: Sabah saatlerinde keyif aldığınız konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Alışveriş yapmak için uygun zamanlar olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda destek alacağınız bir gündesiniz. İmaj değişikliği yapabilirsiniz. Kendinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz.

BOĞA: Hassasiyetiniz olan durumlara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Dostlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. İkili ilişkilerinizde çatışmalar olabilir. Olgunluk gerektiren durumlarla karşılaşabilirsiniz. Kendinizi daha fazla ifade etmek için çaba sarf edebilirsiniz.

İKİZLER: Elinizde olmayan nedenlerden dolayı sıkıntılı zamanlar yaşayabilirsiniz. Kabullenme içinde olabilirsiniz. Kendi iç dünyanızla ilgili konular daha fazla gündeminize gelebilir. İlişkilerinizde dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir.

YENGEÇ: Sabah saatlerinde sevdiklerinizle plan yapmak size iyi gelecektir. Gün içinde alışveriş yapacağınız zamanlar var. Keyif aldığınız konulara zaman ayırabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde daha fazla tamamlanma içinde olabilirsiniz. Akşam saatlerinde huzursuzluk meydana gelebilir.

ASLAN: Gündemde olan konularda daha fazla farkındalık içinde olabilirsiniz. Bazı işlerinizi tamamlamanız için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Üstlerinizle iletişimizi sıkı tutmanız gereken bir gündesiniz. Göz önünde olmaktan keyif alacaksınız. Sevdiğiniz şeyler için harcama yapabilirsiniz.

BAŞAK: Gündeminiz yoğun olabilir. Dikkat çekici bir gündesiniz. İkili ilişkilerinizde farkındalık içinde olabilirsiniz. Tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Kendinizle ilgili kararlar almanız gereken durumlar oluşabilir. Uluslararası konularla ilgilenebilirsiniz.

TERAZİ: Ortaklı konular keyfinizi kaçırabilir. Endişe duyduğunuz mevzularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Dostlarınızdan alacağınız yardımlar durumunuzu etkileyebilir. Sabah saatlerinde bankalarla ilgili işlerinizi bitirmeniz sizin için daha iyi olacaktır.

AKREP: Gün içinde hobilerinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde sizi olgunlaştırıcı koşullar oluşabilir. Bazı konuları daha net görebilmeniz söz konusu. Risk alacağınız durumlar olabilir. Akşam saatlerinde kararlar almanız gerekebilir. Hareketli zamanlar geçirebilirsiniz.

YAY: Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanız gereken durumlar olabilir. Çalışma hayatınızdaki sorumlulukları belli bir dengeye oturtmanız gereken bir gündesiniz. Sonuçlanması gereken durumlar için çaba sarf edebilirsiniz. Sevdiklerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir.

OĞLAK: Aşk hayatınız gündeminizi etkileyebilir. İkili ilişkilerinizde tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Zevk aldığınız işlerinize daha fazla yoğunlaşmak isteyebilirsiniz. Sevdiklerinizle zaman geçirmek size iyi gelecektir. Akşam saatlerinde duygularınızı daha fazla ifade etmek isteyebilirsiniz.

KOVA: Geçmişte kalan konular tekrar gündeme gelebilir. Dostlarınızla zaman geçirmek ve sanatsal konulara zaman ayırmak size iyi gelecektir. Zevk aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Düşüncelerinizi paylaşmak önem kazanabilir. İlerleyen saatlerde huzursuzluklar olabilir.

BALIK: Hareketli bir gündeminiz olabilir. Yakın çevre ilişkilerinizden gelen yoğunluk sizi zorlayabilir. Hobilerinizle ilgilenmek sizi keyiflendirebilir. Zevk aldığınız durumlarda daha fazla zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde tartışmalar yaşanabilir.