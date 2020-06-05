Riskli bir dolunay

Aklımızı doğru yönde kullanmaya bakalım. Dolunay enerjilerin yükseldiği, önemli sonuçların, değerlendirmelerin gündeme geldiği zamanlardır. Ancak dolunay ile kare açı yapan Mars, şiddet ve kaza doğurabilecek durumlara da dikkat etmekte... Sakin olalım ve fiziksel risk oluşturabilecek adımlardan uzak duralım. Dolunaylar bizi duygusal açıdan da gerebilir. Bugünlerde fikirler, farklı yaklaşımlar yüzünden pek çok tartışma ve kopma yaşayabiliriz. Balık’taki Mars, duygusal açıdan eserekli olmaya da işaret ediyor. Tavırlarımıza daha çok özen göstermeliyiz. Sıvılarla, sularla ilgili konular da sorun çıkarıyor olabilir.