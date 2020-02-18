Riskli bir gün

Riskli bir gündeyiz. Saat 13.36’ya kadar Yay burcunda kalan Ay, günün ilk yarısında daha hareketli ancak yönsüz ve sorumsuz olabileceğimizi anlatıyor. 12.00 civarında destek bulmak zor değil ancak pek çok konuda sıkışmış şeyler var. Bu süreçte şansımızı aşırı zorlamamalıyız. 13.36’dan itibarense Oğlak’a ilerleyen Ay, daha mücadeleci bir atmosfer getirecek. Özellikle öğle sonrasında zorlu ve riskli koşullar var. Bu saatlerde kazalar, tartışma yaratabilecek durumlar ve şiddet dikkat çekebilir. Daha dikkatli davranmalıyız. Duygusal alanda kızgınlıklar yaşanabileceği gibi, zarar yaratan durumlar ve talihsizliklerle de karşılaşabiliriz. Eve yönelik işlerde de sakin ve önlemci olmaya bakalım.