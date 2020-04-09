Ay, Akrep burcunda ilerliyor. Ay bu burçta iken daha endişeli ya da huzursuz olabiliriz. Bizi duygusal açıdan odaklayan kimi zaman korkutan durumlar olabilir. Özellikle sabah saatlerinde daha sakin kalmak ve aşırı tepkisel olmamak yararlı olacak. Akrep’teki Ay ilişkilerimizde bizi tutkulu kılan ya da gizli durumları da ortaya çıkaran koşullar getirebilir. Özellikle sabah saatlerinde aşırı şüpheci davranmak ya da öfkeye kapılarak hareket etmek olası. Bu nedenle daha az tepkisel ve temkinli olmaya bakalım. Daha yavaş ve odaklanarak düşünmek ve aceleci olmamak gerekiyor.

KOÇ:Hayatınızda kriz yaratan konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Yaşayacağınız olaylarda elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaksınız. Sonunda duygusal yenilenme içine girebilirsiniz. Harcamalarınızı abartma eğiliminde olabilirsiniz.

BOĞA:Eşinizle olan konular gündeminizi etkileyebilir. Sizi uğraştıran durumlar var. Geleceğe yönelik yeni kararlar alabilirsiniz. Alternatif planlar geliştirmek durumunda kalabilirsiniz. Öğle saatlerinde duygusal yoğunluk hissedebilirsiniz.

İKİZLER:Çalışma hayatınızla ilgili yeni sorumluluklarınız gündeminizi etkileyebilir. Bugün başarmak için çok çaba sarf edeceğiniz zamanlar olabilir. Çalışma arkadaşlarınızla birlikte mücadeleye girebilirsiniz. Kararlı bir gündesiniz.

YENGEÇ:Kendinizi işinizle ifade etmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Başarı için elinizden geleni yapmak isteyeceğiniz zamanlar var. İlerlediğiniz işlerinizde kararlılık gösterebilirsiniz. Akşam saatlerinde harcamalarınıza dikkat etmelisiniz.

ASLAN:Eve ait konularla ilgili sorumluluklarınıza yönelmek durumunda kalabilirsiniz. Ev içindeki küçük aksaklıklara karşı dikkatli olmanızda yarar var. Öğle saatlerinde gizli kalmış durumlar gündeme gelebilir. Akışta kalmaya özen gösterin.

BAŞAK:Yakın çevrenizdeki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Zihinsel hareketliliğin yüksek olduğu bir gündesiniz. Mantıklı yaklaşımınızla olayların üstesinden rahatlıkla gelebilirsiniz. Hazırlanan sözleşmelerde daha dikkatli olmayılısınız.

TERAZİ:Maddi kaynaklarınla ilgili alternatif arayışlara girebilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki arkadaşlarınızla ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Başkalarınızdan alacağınız desteklerle işlerinizde kararlılık gösterebilirsiniz. Akışta kalın.

AKREP:Yeni başlangıçlar ve yeni niyetler içinde olabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. İş hayatınızda mücadele içinde olacağınızdurumlar gündeminizi etkileyebilir. Harcamalara dikkat.

YAY:Hayatınızda farkında olmadığınız, gizli kalan konularla ilgilenebilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerle işlerinizde aksaklık yaşanabilir. Gelecek yönünde karar vermek için pek uygun bir gün olmayabilir. Duygusal yenilenmeye girebilirsiniz.

OĞLAK:Arkadaşlarınızla ilgilenmek ve hoşça vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Duygusal tamamlanma içinde hissettirebilir. Gelecek beklentilerinizle ilgili kararlar almak isteyebilirsiniz. Bu konuda çevrenizden destek alacaksınız.

KOVA:Çalışma hayatınızla ilgili konularınız gündeminizi oluşturabilir. Koyduğunuz hedefler için kararlıkla ilerleyebileceğiniz bir gündesiniz. Üstlerinizle paylaşımda olmak size işlerinizde fayda sağlayacaktır. Kendinize zaman ayırabileceksiniz.

BALIK:Uluslararası konular gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızdaki sorumluluklarınızı yerine getirmek için hırsla çalışacağınız bir gündesiniz. Çıkmak istediğiniz yolculuklarla ilgili araştırmalar yapıp, kararlar alabilirsiniz.