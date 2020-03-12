Bugün Ay, yanan yolda ilerliyor ve öğleye doğru Satürn’le de zor bir açıda duruyor. Önemli işleriniz ya da girişimleriniz var ise günün ilk yarısında daha dikkatli olmalısınız. Bu saatlerde aksamalar, gecikmeler ya da hoş olmayan durumlarla karşılaşabiliriz. Özellikle kıskançlık ya da düşmanlık hissi yaratabilecek durumlarla karşılaşabiliriz. Saat 12.28’den itibaren Ay, Akrep burcuna geçmiş olacak. Günün ikinci yarısında daha kararlı ve mücadeleci olabileceğimiz imkanlar var.

Fiziksel enerjimizi daha kontrollü ve dikkatli şekilde kullanmaya bakalım. Duygusal alanda daha kararlıyız. Ancak günlük işlerin içinde zorlama ya da baskı yaratabilecek koşullarla da karşılaşabiliriz.

KOÇ:Sabah planlarınızda değişiklikler olabilir. İkili ilişkilerinizde kararsız davranabilirsiniz. Uyum ve denge arayışı içine girebilirsiniz. İletişiminizde baskın bir üslup tercih edebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda uğraş içine girebilirsiniz.

BOĞA:Çalışma hayatımızdaki sorumlu olduğumuz konularda sabırlı olmakta fayda var. Kararsızlık işlerinizin aksamasına neden olabilir. Gün içinde sizi yoran

ve yıpratan mevzulara karşı dikkatli olmanızda fayda var.

İKİZLER:Keyif aldığınız konularla ilgili yeni şeyler planlayabilirsiniz. Hobilerinizle ilgilenmek size keyif verecektir. Aşkla ilgili mevzular gündeminizi meşgul edebilir. Güzel şeyler için harcamalar planlayabilirsiniz. Eğlenceli programlar yapabilirsiniz.

YENGEÇ:Ev hayatınızla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Açık düşmanlara karşı tedbirli olmanızda fayda var. İletişimde olduğunuz kişilerle aranızda huzursuzluk çıkabilir. Sorumlu olduğunuz mevzularda karar almakta zorlanabilirsiniz.

ASLAN:Sorumlu olduğunuz işlerde yoğun bir gündeminiz olabilir. Gün içinde kendinizi ortaya koyan konuşmalar yapabilirsiniz. Ani değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Yeni kararlar alabilirsiniz. Yakın çevrenizle ilgili değişikliklerden etkilenebilirsiniz.

BAŞAK:Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler gündeminizi meşgul edebilir. Yeni parasal girişimlerde bulunmak isteyebilirsiniz. Gün içinde alacağınız haberlerden etkilenebilirsiniz. Ticari anlaşmalar yapmak için uygun zamanlardasınız.

TERAZİ:Gün içinde yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Bu konuda alacağınız haberlerle fikir değişikliği olabilir. Önem verdiğiniz konulara daha hassas yaklaşabilirsiniz. Bedeninizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir.

AKREP:Sorumlu olduğunuz konularla ilgili kayıplar yaşayabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Psikolojik olarak içinize yönelmek size iyi gelebilir. Endişe duyduğunuz mevzularla uğraşmak istemeyebilirsiniz.

YAY:İş hayatınızdaki desteklerle gününüzü çok daha rahat geçirebilirsiniz. Bugün alacağınız haberler gündeminizi etkileyebilir. Yeni kararlar almak durumunda

kalabilirsiniz. Arkadaşlarınızı sahiplenici davranabilirsiniz.

OĞLAK:İş hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda temel atmak isteyebilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak için ilerleme kaydetmek için sıkı çalışma içinde olabilirsiniz. Üstlerinizle iletişiminiz ön plana çıkabilir. Yaratıcı koşullar söz konusu.

KOVA:Yeni ufuklara açılmak için heyecan duyabilirsiniz. Akademik konular gündeminizi meşgul edebilir. Düşüncelerinizi paylaşmak için arkadaşlarınızla programlar yapabilirsiniz. Kendinizi iyi ifade edebilmek için yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.

BALIK:Endişe duyduğunuz konular gündeminizi meşgul edebilir. Sorumlu olduğunuz işlerde kriz yaratan durumlar oluşabilir. Parasal mevzularda daha dikkatli olmanızda fayda var. Ortaklı para konularıyla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz.