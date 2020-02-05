Sabah saatlerine dikkat edelim

Sabah saatlerinde Ay, Mars ile karşı karşıya geliyor. Bu saatlerde yolculuklarda daha dikkatli olmalıyız. Acelecilik bize pahalıya patlayacağı gibi, duygularımızda da dengesizlik söz konusu... Gereksiz tartışmalara girmemeye bakalım. Yanıcı fikirler ve tahammülsüzlükler olabilir. Yine de düşüncelerimizi daha ilginç şekilde ortaya koyma imkanı bulabiliriz. Hareketli bir gündeyiz. Öğle sonrasında daha fazla görüşme imkan olanağı var. Bu saatlerde güzel ve keyifli şeylere çok daha açığız. Hatta biraz tembellik, aylaklık yapmak hiç de kötü fikir değil. Ancak alışveriş yapıyorsak, gereksiz harcamalar içine girebiliriz. Saat 22.02’den itibaren Yengeç burcuna ilerleyecek Ay, bizi ailevi konularda daha hızlı kılabilir.













