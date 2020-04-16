Sabah erken saatlerde (8.41) yan yana gelen Ay ve Mars, daha huzursuz durumlara işaret etmekte... Daha sakin ve dengeli olmaya bakalım. Kişisel gerginlikleri aşmak için daha iyi bir dinleyici olmalıyız. Kimi zaman sabırsızlıklar ve dikkatsizlikler olumsuz sonuçlara yol açabilir. Neyse ki öğle sonrasında daha istikrarlı koşullar var. Saka burcunda ilerleyen Ay, kişisel alanda daha özgür ve kendi başımıza ilerleme isteğine işaret ediyor. Farklı düşüncelerimizi daha dengeli şekilde ifade etmeye çalışalım. Kimi zaman gruplar içinde ya da ailevi konularda ters giden durumlar tepkilere yol açabilir.

KOÇ:Sabah saatlerindeki iş temponuz ilerleyen zamanlarda azalabilir. Sosyal şeylere yönelebilirsiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek için plan yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda eksikleri tamamlamak isteyebilirsiniz.

BOĞA:Erken saatlerde kendinizi öğrenmeye açık hissedebilirsiniz. Gün içinde iş hayatınızdaki gelişmeler gündeminizi değiştirebilir. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek için planlar yapabilirsiniz. Kendinizi keyifli hissedeceğiniz bir zamandasınız.

İKİZLER:Yeni ufuklara açılmak için planlar yapabilirsiniz. Kendinizi çok daha özgür hissedeceğiniz zamanlar içindesiniz. Akademik konular ilginizi çekebilir. Gün içinde düşüncelerinizi paylaşmak için arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz.

YENGEÇ:Sizi krize sokabilecek olaylar yaşayabilirsiniz. Ortaklı konular gündeminize gelebilir. İletişiminizin yüksek olduğu zamanlar içindesiniz. Bu durumu kullanarak sıkıntılı durumları çok rahat çözebileceksiniz. Endişelerinizi bir yana bırakmalısınız.

ASLAN:Sabah saatlerinde sorumlu olduğunuz konulara daha fazla yönelebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda eşinizle ilgili durumlar gündeminizi meşgul etmeye başlayabilir. Çalışma hayatınızdaki işlerinizi daha iyi hale getirmek için çabalayabilirsiniz.

BAŞAK:Çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda bugün yoğunluk olabilir. Sizden daha fazla sorumluluk almanız istenebilir. Beklentide olduğunuz durumları iyi hale getirmek isteyebilirsiniz. Daha rahat kendinizi ifade edebilirsiniz.

TERAZİ:Yeteneklerinizi keyif aldığınız işlere yönlendirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. İletişiminizin iyi olduğu zamanlardasınız. Sevdiklerinizle programlar yapmak isteyebilirsiniz. Güzel olan şeyler için harcama yapabilirsiniz.

AKREP:Ailevi konulara biraz daha önem vermeniz gerekebilir. Ev hayatınızla ilgili kararlar alabilirsiniz. Geçmişle ilgili olaylar gündeminize gelebilir. İletişimde olduğunuz kişilerden farklı yorumlar alabilirsiniz. Sevdiklerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir.

YAY:Hareketli bir gündeminiz olabilir. Yazışmaların yoğun olduğu zamanlardasınız. Bazı konularda karar vermeniz gerekebilir. Sorumlu olduğunuz işlerinizde düzenleme gerektiren işler içinde olabilirsiniz. Çevrenizdeki değişikliklerden etkileneceksiniz.

OĞLAK:Gün içinde bütçenizi gözden geçirebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayacağınız bir gündesiniz. Sabah saatlerinde çok daha iletişimi yüksek zamanlar var. Beklentide olduğunuz konularda gelişmeler yaşanabilir.

KOVA:Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Kişisel hassasiyetiniz olan konular üzerinde düşünmek isteyebilirsiniz. Bu durumun sizi zor duruma düşürmesine izin vermemelisiniz. İmaj değişikliği yapabilirsiniz. Kendinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz.

BALIK:Bilemediğiniz konulardan dolayı kendinizi hapsedilmiş hissedebilirsiniz. Gözden kaçırdığınız şeyler yüzünden sıkıntıya düşebilirsiniz. Kontrol kaybı yaşamamaya özen gösterin. Gün içinde kendi iç dünyanıza dönebilirsiniz.