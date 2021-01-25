Sabah saatlerini daha iyi değerlendirelim

Ay bugün günün büyük bir bölümünde meraklı İkizler burcunda kalıyor. İletişim, eğitim, kendini anlatmak açısından daha akıcı şartlar bulabiliriz. Görüşmeler, ticaret ve alışveriş için özellikle sabah saatlerinde daha uygun koşullar var. Ancak Ay saat 10.17’den itibaren boşluğa gireceği için günün büyük bölümünde sürüncemede kalan koşullar da olacak. Günün ikinci yarısında kararsızlıklarla karşılaşabiliriz. Acele etmemeliyiz. Böyle bir zamanı daha hafif, önemsiz şeyler için kullanalım. Ay ancak 21.51’de Yengeç burcuna giriyor. Günün geç saatlerinde duygularımızı daha iyi anlayabilir ve eve yönelik işleri tamamlayabiliriz.

KOÇ: Yakın çevrenizdeki konular gündeminizi meşgul edebilir. İdeolojik konularda çatışmalar içinde olabilirsiniz. İnsanlara daha sakin yaklaşmanızda fayda var. Yaşananları algılamakta zorlanabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları netleştirmeye çalışabilirsiniz.

BOĞA: Parasal konular gündeminizi meşgul edebilir. Geleceğinizi ilgilendiren konularda stresler yaşayabilirsiniz. Fikirlerinizi paylaşırken biraz daha dikkatli olmalısınız. İkili ilişkilerinizde hırs yapmanız, sizi zor duruma düşürebilir.

İKİZLER: Sorumlu olduğunuz işlerde engelleri aşmak için daha fazla mücadele etmeniz gerekebilir. İş hayatınızdaki sorunları çözmek sizi strese sokabilir. İkili ilişkilerinizde sakin kalarak karşınızdakiyle empati kurmanız gereken bir gündesiniz.

YENGEÇ: Endişeleriniz artabilir. Yabancılarla ilgili konularda dikkatli olmalısınız. İkili ilişkilerinizde daha fedakâr olacağınız bir gündesiniz. Olayların yoluna girmesi için sabırlı olmalısınız. Konsantrasyonunuzu sorumlu olduğunuz işlere yönlendirmelisiniz.

ASLAN: Geleceğinizle ilgili planlarınızda fedakârlık yapmanız gereken bir gündesiniz. Bu durum aşk hayatınızda krize neden olabilir. Tepkilerinizi karşınızdakiler taşımakta zorlanabilir. Yaşanan olayları kabullenmek durumunda kalabilirsiniz.

BAŞAK: İkili ilişkilerinizdeki sorumluluklarınız artabilir. Eşinizden gelen iş yükleri sizi strese sokabilir. İletişimde olduğunuz kişileri düzeltmeniz bazen rahatsız edici olabilir. Ev ile ilgili konularda sabır göstermeniz gereken koşullar meydana gelebilir.

TERAZİ: Gün içinde yeni şeylerle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınıza zaman ayırabilirsiniz. Yakın çevrenizle ideolojik konularda tartışma içine girmemeye özen gösterin. Sorumlu olduğunuz işlerinizi belirginleştirmek için çaba sarf edebilirsiniz.

AKREP: Ortaklı konularda engellerle karşılaşabilirsiniz. İlerleme kaydetmek için mücadele etmeniz gerekebilir. Sizi endişelendiren konuların daha fazla üstüne gidebilirsiniz. Aşk hayatınızda çatışma içinde olabilirsiniz. İfadelerinize dikkat etmenizde fayda var.

YAY: Eşinizle veya ortaklı konularda anlaşmazlıklar olabilir. Ev hayatınızla ilgili konularda yanlış anlaşılmadan kaynaklanan çatışmalar yaşanabilir. Çaba gösterdiğiniz konularda karşınızdakine bağımlı olabilirsiniz. Bugün dengede kalmak sizin için güç görünüyor.

OĞLAK: İşlerinizle ilgili daha fazla sorumluluk almanız gerekebilir. Gün içinde yakın çevrenizde yaşanan olaylardan etkilenebilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı zor durumlarla karşılaşabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde çatışmalardan kaçınmalısınız.

KOVA: Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla çaba göstermelisiniz. Yaratıcılığınızı kullanacağınız alanlarda daha başarılı olabilirsiniz. Güzel olan şeyler için harcamalar yapabilirsiniz. Geleceğiniz ile ilgili planlarınızda sıkışıklıklar meydana gelebilir.

BALIK: Teknik konular gündeminizi meşgul edebilir. Aldığınız sorumlulukları yerine getiremeyebilirsiniz. İş hayatınızda sizi zorlayan koşullarla başa çıkmakta zorlanabilirsiniz. İletişimde olduğunuz kişilerden bilgi alamayabilirsiniz.