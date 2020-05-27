Sabah saatlerinde biraz daha gerçekçi olmaya bakalım. Moralimiz yüksek ancak bazı engeller ya da bizi geciktiren durumlarla ve sınırlarla karşılaşabiliriz. Bu neden sabah saatlerinde sabırlı olmak gerekiyor. Ay’ın, Aslan burcunda ilerlemesi bize kararlılık ve yaşam enerjisi getiriyor. Yeteneklerimizi daha çok ortaya koyabiliriz. Olayların olumlu yönlerine bakmaya çalışalım.

Öğle sonrasında daha fazla gayret ve mücadele dikkat çekmekte... Bu saatlerde bizi huzursuz eden ya da irademiz üzerinde baskı kuran durumlarla karşılaşabiliriz. Kişilik çatışmaları da olabilir. Yanlış beklentilere girmemek gerekiyor. Böylece daha rahat bir ilerleme içinde olacağız.

KOÇ:İlgilendiğiniz işlerde yeni temeller atabilirsiniz. Kendinizi gergin hissedeceğiniz durumlar yaşanabilir. Zevk aldığınız şeylere zaman ayırmak size iyi gelecektir. Hobileriniz için para harcayabilirsiniz. Aşk gündeminizde büyük yer tutabilir.

BOĞA:Sabah saatlerinde aile içinde gerginlikler yaşanabilir. Geçmişte kalan konular gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde işlerinizde yapıcı enerjiler içinde olabilirsiniz. Kendinize duyduğunuz güvenle birçok işin altından kalkabileceğiniz bir gündesiniz.

İKİZLER:Yakın çevrenizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. İletişimde olduklarınızla ilişkilerinizi sağlamlaştıracağınız zamanlar var. Uğraştığınız işlerde kendinizi daha fazla göstermek isteyebilirsiniz. Ticari faaliyetlerinize özen göstermeniz gerekebilir.

YENGEÇ:Maddi kaynaklarınızla ilgili dalgalanmalar olabilir. Bu konuyla ilgili temeller atmak isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Ani parlamalar yaşabilirsiniz. Parasal birikimlerinizi yönlendirmek için yeni arayışlara girebilirsiniz.

ASLAN:Sağlamlaştırmak istediğiniz işlerinizle ilgili yapıcı enerjiler söz konusu... Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara daha fazla özen gösterebilirsiniz. İlişkileriniz ön plana çıkabilir. İlerleyen saatlerde yaşanabilecek sürtüşmelere karşı dikkatli olmalısınız.

BAŞAK:Sabah saatlerinde elinizde olmayan nedenlerden dolayı tartışma arasında kalabilirsiniz. Bu durum güne gergin başlamanıza neden olabilir. Ailenizle ilgili olaylar gündeminizi etkileyebilir. Çözüm bulamadığınız konulara karşı kabullenme içine girebilirsiniz.

TERAZİ:Sabah saatlerinde gerginlikten çıkabilecek tartışmalara karşı dikkatli olmalısınız. Arkadaşlarınızla plan yapmak keyfinizi yerine getirecektir. Gelecek beklentilerinizle ilgili temeller atmak isteyebilirsiniz. Alacağınız destekleri göz ardı etmemelisiniz.

AKREP:İş hayatınızda uğraştığınız işlerle ilgili temelleri sağlamlaştıracağınız bir gündesiniz. Kendinize duyacağınız güvenle hedeflerinize daha kolay ulaşabileceksiniz. Ailevi konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Gergin zamanlar yaşayabilirsiniz.

YAY:Yeni ufuklara açılmak için yapıcı enerjiler söz konusu... Ruhsal olarak kendinizi tamamlanmış hissedebilirsiniz. Düşüncelerinizi paylaşmak için etrafınızdakilerle daha fazla iletişime geçmek isteyebilirsiniz. Bu hareketlilik bazı sürtüşmelere de yol açabilir.

OĞLAK:Ortaklı konular gündeme gelebilir. Sabah saatlerinde endişe duyduğunuz olaylarla ilgili gerginlik yaşayabilirsiniz. Parasal durumlarınızı sağlamlaştırmak isteyebilir ve yeni temeller atabilirsiniz. Kararlarınızı güvenle verebilirsiniz. Akışta kalın.

KOVA:Sabah saatlerinde ikili ilişkileriniz de çatışmaya açık durumlar söz konusu... Eşinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Denge ve uyum içinde kalmaya özen göstermelisiniz. Kendinize güveniniz sayesinde ilgilendiğiniz işleri rahat halledebilirsiniz.

BALIK:Çalışma hayatınızda kendinize güveninizin yüksek. Yapıcı enerjiler sayesinde sorumlu olduğunuz konuların üstesinden çok rahat gelebileceksiniz. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Çatışmalara girmemeye özen gösterin.