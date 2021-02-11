Saka burcunda yeni ayı bekliyoruz. Bu nedenle sabırlı olmak ve yapıcı düşüncelere odaklanmak yararlı olacak. Saka burcundaki yeni ay belki yalnız kalsak da ortak düşünceler geliştirebileceğimizi, daha ümitli hareket edebileceğimizi anlatıyor. Yeni ay saat 22.05’de gerçekleşmiş olacak. Bugün aynı zamanda yanyana gelen Venüs ve Jüpiter daha keyifli ya da bize mutluluk getirebilecek fırsatların da söz konusu olduğunu anlatıyor. Arkadaşlıklara, sanatsal uğraşlara yönelebiliriz. Ancak öğle saatlerinde biraz daha dengeli ve sakin kalmaya bakalım.

KOÇ: Arkadaşlarınızla keyifli vakit geçireceğiniz yerlere gitmek size iyi gelecektir. Uğraştığınız işlerde çözülme ve sonlanma yaşayabilirsiniz. İşlerinizde destek aldığınız kişilere yönlenmek isteyebilirsiniz fakat gün boyu kararsız tutumunuz işlerinizin de ilerlemesini engelleyecektir.

BOĞA: İş hayatınızdaki sorumluluklarınız gündeminizi etkileyebilir. Kararsızlık nedeniyle işlerinizi toparlamakta zorlanabilirsiniz. İlgilendiğiniz bazı konularda bitişler yaşayabilirsiniz. Gizli kalan koşullardan etkileniyor olabilirsiniz. Bekleme zamanlarını kendinize ayırabilirsiniz.

İKİZLER: Düşüncelerinizi etrafınızdaki insanlarla paylaşmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Elde olmayan nedenlerden dolayı başınıza gelen olaylara karşı kabullenme içinde olabilirsiniz. Uğraştığınız işlerin sonuçlarını beklemek sizi yorabilir. Kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz.

YENGEÇ: Ortaklı para durumundaki dalgalanmalarla uğraşabilirsiniz. Kararsız koşullar sizi yorabilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar olabilir. Yaşanan olayları kabullenme içine girebilirsiniz. Kriz yaratacak olan durumlardan olduğunca uzak durmakta fayda var.

ASLAN: İkili ilişkilerinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Gün içindeki işlerin ilerlememesi sizi yorabilir. Kararsızlık nedeniyle ufak tefek tartışmalara karşı dikkatli olmalısınız. Uğraşlarınızla ilgili konularda feragat etmek durumunda kalabilirsiniz. Tamamlanma içinde olacağınız bir gündesiniz.

BAŞAK: Sizi yoran ve yıpratan koşullardan elinizden geldiğince uzak durmaya çalışmalısınız. Sağlıkla ilgili sıkıntılarınızı göz ardı etmemeye özen gösterin. İşlerinizle ilgili sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Tenkit edici tavrınızdan sıyrılabilirseniz, daha sakin bir gün geçirebilirsiniz.

TERAZİ: Harcamalarınızı abartma eğiliminde olabilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanacağınız işlerle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Fakat bugün işlerinizde sıkışma olabilir. Sosyal konulara yönlenmek sizi daha fazla rahatlatabilir. Tamamlandığınızı hissedeceğiniz olaylar yaşayabilirsiniz.

AKREP: Kendinizi rahat hissettiğiniz kişilerle görüşmek isteyebilirsiniz. Aile ile ilgili konular gündeme gelebilir. İlişkilerde sıkışmalar yaşanabilir. Kabullenme içine gireceğiniz olaylar yaşayabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden kaynaklı olaylarda iç sesinizi dinlemelisiniz.

YAY: Yakın çevrenizdeki değişiklikler sizi yorabilir. Ticari konularla ilgili bir karar verme durumundaysanız beklemeler yaşanabilir. Kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Karar vermeden önce dikkatli olmakta fayda var. Sosyal konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz.

OĞLAK: Maddi konular gündeminizi etkileyebilir. Kararsızlık yaşayabileceğiniz durumlar söz konusu. Harcamalarınızla ilgili konularda kendinize sınır getirmek isteyebilirsiniz. İş hayatınızda, başkalarından destek alabileceğiniz zamanlar var. İlgilendiğiniz işlerde çözülmeler olabilir.

KOVA: Kararsız tutumlar içinde kalacağınız zamanlar olabilir. Kişisel açıdan önem verdiğimiz konular gündeminizi meşgul edebilir. Gerilimlere dikkat etmelisiniz. Sağlığınızla ilgili konulara zaman ayırmak isteyebilirsiniz. İletişimde olduğunuz kişilere özen göstermenizde fayda var.

BALIK: Bilemediğiniz olaylarla ilgili konulara özen göstermeniz gereken bir gündesiniz. Olaylarda iç sesinizi dinleyerek hareket ederseniz sizin için daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Gün içinde uğraştığınız işlerde ilerleme kaydetmekte zorlanabilirsiniz. Kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz.