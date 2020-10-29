Ay, Koç burcunda ilerlerken, akşam saatlerinde Mars ile birleşiyor. Oldukça odaklı ve hızlı davranabiliriz. Ancak öfke ya da acelecilik içeren konularda daha sakin ve dengeli düşünmeye bakalım. Düşüncesizce adımlar atabiliriz. Yangına körükle gitmemeliyiz.

Günün büyük bir bölümünde istikrarlı koşullar yok. Kendimize güvenmek durumundayız. Ancak bu durum beklenmedik gelişmelere de neden olabilir. Hesapta olmayan koşullar ya da ilişkilerde bizi hassas kılan durumlar yaşayabiliriz. Planlarda esneklik göstermek gerekli olabilir.

KOÇ: Yeni başlangıçlar yapmak için hevesli olacağınız bir gündesiniz. Kişisel hassasiyetinizin olduğu konularda kendinizi sınırlandırılmış hissedebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken zamanlar var. Bilemediğiniz işlerle ilgili çözülme yaşayabilirsiniz.

BOĞA: Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıp yaşayabilirsiniz. Bu sizi kabullenme içine sokabilir. Kontrolünüzü kaybetmemeye çalışın. Uğraştığınız işlerle ilgili tamamlanma gerçekleşebilir. Olası kazalara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar var.

İKİZLER: Gelecek beklentilerinizin ön plana çıkabilir. Sosyal konular gündeminizi oluşturabilir. İş hayatınızda alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Bitirmeniz gereken uğraşlarınızda sıkışma olabilir. Bilemediğiniz işler yüzünden kayıplar yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ: İş hayatınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Hedeflerinize ulaşmak için tamamlanma içine girebilirsiniz. Üstlerinizle ilişkilerinizde özenli davranmanızda fayda var. İş yerinde olabilecek kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Akışta kalın.

ASLAN: Yeni ufuklara açılmak için heyecan duyduğunuz bir gündesiniz. Yolculuklara çıkmak için planlar yapabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden kaynaklı programlardaki aksamalar biraz sizi rahatsız edebilir. Gündelik kazalara karşı dikkatli olmanızda fayda var.

BAŞAK: Ortaklı para konuları gündeminizi etkileyebilir. Endişe duyduğunuz durumlarla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı yaşadığınız süreçlerde kabullenme içine girebilirsiniz. Parayla ilgili yapılanmaya gitmek isteyebilirsiniz.

TERAZİ: Eşinizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Karşınızdaki kişiyle denge ve uyum arayışı içinde olabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı uğraştıran durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Gün içinde olası kazalara karşı dikkatli olun.

AKREP: Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Uğraştığınız işlerinizi tamamlama yönünde hızlı adımlar atabilirsiniz. Bazı konularda yaşayacağınız sıkışmalar keyfinizi kaçırabilir. Kabullenme içine girip, sakin kalmakta fayda var.

YAY: Kendinizi ifade etmekten keyif alacağınız bir gündesiniz. Uğraştığınız işlerde yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Güzel şeyler için harcama yapmaktan çekinmeyeceğiniz zamanlar var. Gün içinde elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplarda yaşayabilirsiniz.

OĞLAK: Ev içindeki kazalara dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Elinizde olmayan nedenlerden ailevi durumlar içinde kalabilirsiniz. Gizli düşmanlar edineceğiniz zamanlar olabilir. Korkularınız gün yüzüne çıkabilir. Babanıza ait konuları ihmal etmeyin.

KOVA: Çevrenizdeki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Çalışma hayatınızda yoğun ve hareketli bir gün sizi bekliyor. Küçük kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı yorucu koşullar altına girebilirsiniz. İşle ilgili sıkışmalar moralinizi bozabilir.

BALIK: Harcamalarınızla ilgili yeni planlamalara gidebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde kişisel yeteneklerinizi kullanabilirsiniz. Gün içinde başkalarından alacağınız destekler sizi keyiflendirecektir. İş hayatınızda elinizde olmayan nedenlerle sıkışmalar yaşayabilirsiniz.