Ay ile birlikte, Saka burcunda dikkat çekici bir gezegen birikimi var. Daha odaklı, kararlı ve düşünsel açıdan net olmak isteyebiliriz. Bizi duygusal açıdan özgürleştirmesini istediğimiz konulara zaman ayırabiliriz. Sosyal durumlar, gruplar ve yenilik içeren istekler öne çıkabilir. Ancak henüz yeniay gerçekleşmediği için daha sabırlı olmamız gerekiyor. Fazla katı olmamaya dikkat edelim. Hemen öğle sonrasında bazı kısıtlamalar ve sıkışıklıklar var. Bu saatlerde daha derin düşünmeye ihtiyacımız olabilir ve kendimizi pek şanslı hissetmeyebiliriz. Bizi duygusal açıdan geren, sertleştiren durumlar içinde olabiliriz. Ancak gelecek yönünde yeni şeyler üzerinde plan yapmak daha yararlı olacak.

KOÇ

Sabah saatlerinde iletişim konusunda hareketli zamanlar yaşayabilirsiniz. Gelecekle ilgili planlarınızda, gücünüz test edilebilir. Olaylara karşı daha sakin tepkiler verebilirsiniz. İşleriniz için başkalarından destekte alsanız da, hemen ilerleyemeyebilirsiniz. Akışta kalın.

BOĞA

İş hayatınızdaki konumunuzla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde eğitimlerle ilgilenebilirsiniz. Göz önünde olmaktan çekinmeyeceğiniz bir gündesiniz. İşleriniz istediğiniz kadar hızlı akmayabilir. Yaşanan aksaklıklara karşı sabırlı olmanızda fayda var.

İKİZLER

Yoğun telefon konuşmaları içinde güne başlayabilirsiniz. Tatil planları yapabilirsiniz. Yabancılarla ilişkili konular gündeminizi etkileyebilir. İşlerinizin sonuçlanması için beklemek zorunda kalabilirsiniz. Düşüncelerinizi paylaşmaktan keyif alacağınız zamanlar var.

YENGEÇ

Parasal durumlarla meşgul olabilirsiniz. Banka işlerinizde dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Erken saatlerde iş hayatınızla ilgili ciddi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Sizi yoran konulara karşı tedbirli davranmakta fayda var. Gün içinde işlerde beklemeler olabilir.

ASLAN

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde iletişimi yoğun zamanlar geçirebilirsiniz. İş açısından verimli girişimler yapabilirsiniz. Yine de işler istediğiniz kadar hızlı ilerlemeyebilir. Yaptığınız işlerin sonuçlarını almak için bekleyebilirsiniz. Akışta kalın.

BAŞAK

Beraber çalıştığınız kişilerle olan ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde işlerinizle ilgili sorumluluklarınızda artış olabilir. İlerleyen zamanlarda işlerinizde sıkışmalar var. Hızlı sonuç alamayabilirsiniz. Günlük rutin işlerinizi toparlamak için fırsatlar doğabilir.

TERAZİ

Haberleşmeler ve yazışmalar sabah saatlerinde yoğunlaşabilir. Eğitim programlarınızı sıklaştırabilirsiniz. İş hayatınızdaki meşguliyetler gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde beklediğiniz işler sonuçlanmayabilir. Siz bu zamanda zevk alacağınız işlere yoğunlaşabilirsiniz.

AKREP

Ev hayatınızdaki konularla ilgilenebilirsiniz. Güven aradığınız durumlara çekilebilirsiniz. İş hayatınızla ilgili verimli girişimlerde bulunabileceğiniz zamanlar olacak. Ailenizle veya evinizle ilgili önemli kararlar almak isteyebilirsiniz. İşlerinizde hızlı sonuç alamayabilirsiniz.

YAY

Sabah saatlerindeki iletişim konularınız, gününüzü etkileyebilir. Çevrenizdeki olaylardan etkilenebilirsiniz. Bolca yazışma ve konuşma olduğu halde beklediğiniz işlerden sonuç almanız zor olabilir. Sabah saatlerindeki verimli zamanları, ilerleyen dakikalarda bulamayabilirsiniz.

OĞLAK

Kişisel yeteneklerinizle alakalı konular gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızla ilgili çalışmalarda başkalarından destek alabilirsiniz. Parasal birikimlerinizle ilgili yeni beklentiler içine girebilirsiniz. Gün içinde beklediğiniz işlerden sonuç almakta zorlanabilirsiniz.

KOVA

Sabah saatlerinde yapacağınız görüşmeler sizi yeni başlangıçlara sürükleyebilir. Yeni eğitim ve toplantılar planlayıp düşüncelerinizi paylaşmak isteyebilirsiniz. Çalışmalarınızda sıkışmalar olabilir. Bu zamanlarda kişisel açıdan önem verdiğiniz işlerinize yoğunlaşabilirsiniz.

BALIK

Bilmediğiniz, gizli kalan olaylar gündeminizi oluşturabilir. İlgilendiğiniz durumlarla ilgili haberler alabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerle işlerinizde duraksamalar yaşayabilirsiniz. Sakin kalmaya özen göstermelisiniz. Toplu konulara karşı ilginiz artabilir.