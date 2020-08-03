Beklenmedik gelişmelerin ve bizi sarsıcı değişikliklerin olabileceği günlerden geçiyoruz. Bu dolunay boşalmayı bekleyen yüksek bir enerji ve gerginlik yaratıyor. İletişimde, konuşmalarımızda daha yapıcı olmaya bakalım. Ancak bu durum ilişkilerde ani farkındalıklara ve kopmalara da yol açabilir. Duygularımızı nasıl kullanacağımız bize bağlı... Bizi karar vermeye, muhasebe yapmaya iten nedenler olabilir. Küçük bir şey daha büyük durumlara tetikleyebilir. Ancak olaylara gerçekçi yönde bakmayı da ihmal etmemeliyiz. Günün geç saatlerinde konuşmalarda, düşüncelerimizde bizi engelleyen ya da kısıtlayan koşullarla karşılaşabiliriz.

KOÇ:Gün içinde gelecek beklentilerinizle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sosyal konular ön plana çıkabilir. Arkadaşlarınızla birlikte keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde kendinizi daha fazla ortaya koymak isteyebilirsiniz.

BOĞA:İş hayatınızda sorumlu olduğunuz çalışmalarda yenilik yapmak isteyeceğiniz zamanlardasınız. Gün içinde üstlerinizle iletişiminiz önem kazanabilir. Hayalini kurduğunuz konularda hazırlıklar yapmaya başlamak size keyif verecektir.

İKİZLER:Yeni ufuklara açılmak için hevesli olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları daha rahat anlayıp organize olacağınız zamanlar var. Bazı ilişkilerinizde kopmalar olabilir. Kendi felsefinizi karşınızdakine anlatmak isteyebilirsiniz.

YENGEÇ:Endişe içinde olduğunuz konular gündeminizi meşgul edebilir. Ortaklı para durumlarıyla ilgilenmeniz gereken bir gündesiniz. Banka işlerinizi halletmeniz için uygun zamanlar var. Sorumlu olduğunuz işlerde yenilenme içine girebilirsiniz.

ASLAN:Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Bazı durumlara daha toleranslı yaklaşmanız gerekebilir. İkili ilişkilerinizde farkındalığınız artabilir. Tamamlanma ve olgunlaşma yaşayabilirsiniz. Uyum arayışında olacağınız zamanlar var.

BAŞAK:Çalışma ortamınızda sorumluluklarınızın yoğunlaştığı bir gün olabilir. Hizmet aldığınız kişilerle ilişkinize dikkat etmenizde fayda var. Sizi yıpratan konuları akışa bırakmalısınız. Sağlıkla ilgili sıkıntılarınız var ise, ihmal etmemeye çalışın.

TERAZİ:Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz işlere yönelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha rahat risk alabilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapacağınız zamanlar var. Çocuklarla vakit geçirmek size iyi gelecektir.

AKREP:Ailevi konular gündeminizi meşgul edebilir. Geçmişe ait durumlar tekrar önem kazanabilir. İkili ilişkilerinizde sabırlı davranmaya özen gösterin, farkındalığınızı arttırın. Beklentilerinizle ilgili yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz.

YAY:Hareketli zamanlar sizi bekliyor. Sorumlu olduğunuz konularla ilgili insanlarla iletişim halinde olabilirsiniz. Çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. İkili ilişkilerde kopmalar olabilir. Sakin kalmanızda fayda var.

OĞLAK:Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yapacağınız parasal değişiklikler sizi rahatlatabilir. Sorumlu olduğunuz konularda yeteneklerinizi ortaya koymak isteyebilirsiniz. İlişkilerinizde farkındalığınızın artacağı olaylar yaşanabilir.

KOVA:Sorumlu olduğunuz konularda yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz durumlarda değişiklikler yapacağınız zamanlar olabilir. İmaj değişikliği için uygun bir gündesiniz. İlişkilerinizde tamamlanma yaşayabilirsiniz.

BALIK:Sizi hapseden koşullar oluşabilir. Gizli kalmış durumlardan dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizde kabullenir olduğunuzu düşünebilirsiniz. Karşınızdaki kişi sizi çatışmaya sürükleyebilir. Tamamlanma ve olgunlaşma içinde bulabilirsiniz.