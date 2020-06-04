Ay, akşam saatlerine kadar Akrep burcunda kalıyor. Yoğunlaşma gerektiren konularda daha iyi olabiliriz. Bizi duygusal açıdan yoran şeylerden kurtulabiliriz. Aynı zamanda ruhsal bir temizlenme içinde kalabiliriz. Ancak bizi öfkelendiren ya da endişe yaratan durumlara daha objektif bir şekilde bakmaya çalışalım. Sabah saatlerinde duygularımız ve aklımız arasında bizi ikileme düşürebilecek koşullarla karşılaşabiliriz. Bu saatlerde acele kararlardan kaçınmak daha faydalı

olacak. Saat 20.16’dan itibaren Yay burcuna ilerleyen Ay, günün geç saatlerinde bile bir şeyler öğrenmek ve yeni şeyler keşfetmek için güzel saatler getirmekte... Bu saatleri kullanmaya bakalım.

KOÇ:Hayatınızda kriz yaratan konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Yaşayacağınız olaylarda elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaksınız. Sonunda duygusal yenilenme içine girebilirsiniz. Harcamalarınızı abartma eğiliminde olabilirsiniz.

BOĞA:Eşinizle olan konular gündeminizi etkileyebilir. Sizi uğraştıran durumlar var. Bunun sonucunda geleceğe yönelik yeni kararlar alabilirsiniz. Alternatif planlar geliştirmek durumunda kalabilirsiniz. Duygusal yoğunluk hissedebilirsiniz.

İKİZLER:Çalışma hayatınızla ilgili yeni sorumluluklarınız gündeminizi etkileyebilir. Başarmak için çok çaba sarf edeceğiniz zamanlar olabilir. Çalışma arkadaşlarınızla birlikte mücadeleye girebilirsiniz. Kararlı bir gündesiniz.

YENGEÇ:Kendinizi işinizle ifade etmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Risk almaya yatkınsınız. Başarı için elinizden geleni yapmak isteyeceğiniz zamanlar var. İlerlediğiniz işlerinizde kararlılık gösterebilirsiniz. Harcamalarınıza dikkat etmelisiniz.

ASLAN:Eve ait konularla ilgili sorumluluklarınıza yönelmek durumunda kalabilirsiniz. Hane içindeki küçük aksaklıklara karşı dikkatli olmanızda yarar var. Geçmişe ait durumlarda iç e sesinizi dinleyerek karar vermek isteyebilirsiniz. Akışta kalın.

BAŞAK:Çevrenizdeki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Zihinsel hareketliliğin yüksek olduğu bir gündesiniz. Mantıklı yaklaşımınızla olayların üstesinden gelebilirsiniz. Ticari yazışmalar yapmanız gerekebilir. Sözleşmelere dikkatli olmaya özen gösterin.

TERAZİ:Maddi kaynaklarınla ilgili alternatif arayışlara girebilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Alacağınız desteklerle işlerinizde kararlılık gösterebilirsiniz. Duygusal yoğunluk yaşayacağınız zamanlar olabilir.

AKREP:Farklı başlangıçlar, yeni niyetler içinde olabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenebilirsiniz. İş hayatınızda mücadele içinde olacağınız olaylar gündeminizi etkileyebilir. Bedeninize ait durumlara özen göstermelisiniz.

YAY:Hayatınızda farkında olmadığınız, konularla ilgilenebilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerle işlerinizde aksaklık yaşanabilir. Gelecek yönünde karar vermek için pek uygun bir gün olmayabilir. Bununla birlikte duygusal yenilenmeye girebilirsiniz.

OĞLAK:Arkadaşlarınızla ilgili konularla ilgilenmek, onlarla hoşça vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Bu sizi duygusal tamamlanma içinde hissettirebilir. Gelecek beklentilerinizle ilgili kararlar almak isteyebilirsiniz. Bu durumda çevrenizden destek alacaksınız.

KOVA:Çalışma hayatınızla ilgili konularınız gündeminizi oluşturabilir. Koyduğunuz hedefler için kararlıkla ilerleyebilirsiniz. Üstlerinizle paylaşımda olmak size işleriniz konusunda fayda sağlayacaktır. Gün içinde inatçı kişilerle iletişim halinde olabilirsiniz.

BALIK:Uluslararası konular gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızdaki sorumluluklarınızı yerine getirmek için hırsla çalışacağınız bir gündesiniz. Gün içinde akademik durumlarlailgileneceğiniz zamanlar olabilir. Kendinizi eğlenceye bırakabilirsiniz.