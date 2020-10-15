Şansımızı aşırı zorlamayalım

Ay’ın ışığı iyice küçülmekte... Bugünlerde bitişler ve sonlanmalar daha çok dikkatimizi çekebilir. Yeni bir adım atmaktansa, beklemeyi tercih etmek faydalı olacak. Böyle zamanlarda beklenmedik gelişmeler olaylara bakışımızı değiştirebilir. Aynı zamanda kendimize dönmek ve enerji biriktirmek için uygun bir gündeyiz. Gün boyunca ilişkilerimize ve karşılıklı konulara daha özenli yaklaşalım. Bizi baskılayan ve zorlayan koşullar olabilir. Erkek figürler ya da otoritelerle ilgili işlerde çözümlenmesi gereken durumlar yaşayabiliriz. Israrcı tutumlarla karşılaşabiliriz.

KOÇ: İkili ilişkilerde mücadele içine girebilirsiniz. Eşinizle ilgili durumlar gündeminizi meşgul edebilir. Ailevi durumlarda duyarlı olmanız gereken zamanlardasınız. Acele etmeden karar vermeniz gereken durumlar ortaya çıkabilir.

BOĞA: Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Sağlam olacak temeller atmak için çaba sarf edebilirsiniz. Bu nedenle iş arkadaşlarınızla mücadele içinde olacağınız zamanlar var. Alternatif planlar yapabilirsiniz.

İKİZLER: Keyif aldığınız işlerde yaratıcılığınızı katmak isteyeceğiniz zamanlar var. Aşk hayatınızla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Güzel olan şeyler için harcama yapabilirsiniz. Gün içinde hobilerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir. Ailevi konulara dikkat.

YENGEÇ: Evinize ait konular gündeminizi meşgul edebilir. Emlak durumlarıyla ilgilenebilirsiniz. Geçmişe yönelik olaylarla ilgili alınganlık olabilir. Sorumlu olduğunuz durumlarda acele etmeyin. Bazı olaylar için temeller atmak isteyebilirsiniz.

ASLAN: Gündeminiz ailevi konularla meşgul olabilir. İş hayatınızda iletişimi yoğun... Sorumlu olduğunuz çalışmaların sağlam olması için çalışacağınız zamanlar var. Kendinizi rahat ifade edebilirsiniz. Çevrenizle ilgili konularda duygusal davranabilirsiniz.

BAŞAK: Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kişisel yeteneklerinizi işinizi sağlamlaştırmak için kullanabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda ilerleme sağlamak için daha rahat koşullar söz konusu. Ailevi olaylarda önem vermelisiniz.

TERAZİ: Kendinizle ilgili yeni niyetler ortaya koyabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yoğunlaşacağınız zamanlar olabilir. Ailedeki hassas durumlarla ilgilenebilirsiniz. Uğraştığınız konularda daha fazla büyümek isteyebilirsiniz.

AKREP: Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz. Ailevi konular gündeminizi meşgul edebilir. Stresli durumlar karşınıza çıkabilir. Kabullenme içine gireceğiniz zamanlar olabilir. Kendi iç dünyanızla ilgili konulara yönelebilirsiniz.

YAY: Gelecekle ilgili ümitleriniz için yeni temeller atmak isteyebilirsiniz. Sosyal konuların ilginizi çekeceği zamanlar içindesiniz. Meslek grubunuzdan arkadaşlarınızla görüşmek size iyi gelebilir. Sorumlu olduğunuz konularda ilerlemek isteyebilirsiniz.

OĞLAK: İş hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda ilerleme kaydetmek isteyebilirsiniz. Üstlerinize kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak için yaratıcılığınızı kullanacağınız zamanlar var. Ailenizle ilgili konuları önemsemelisiniz.

KOVA: Yeni ufuklara açılmak, farklı başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konularda bütünü daha rahat görüp, rahatça ilerleyeceğiniz zamanlar var. Düşüncelerinizi paylaşmak için arkadaşlarınızla programlar yapabilirsiniz.

BALIK: Ortaklı para olayları gündeminizi oluşturabilir. Endişe duyduğunuz durumlarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Yatırımlarınızla ilgili yenileme yapmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Güven konularıyla ilgili krizler yaşayabilirsiniz.