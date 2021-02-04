Şartlar sakin olmayı gerektiriyor

Gökyüzü oldukça gergin koşullara işaret ediyor. Akrep burcundaki Ay’ın Mars’la olan karşıtlığı maddi kayıplar, ailevi tartışmalar ya da duygusal yönden bizi oldukça güvensiz kılabilecek koşullara işaret etmekte. Fiziksel açıdan bize zarar verebilecek durumlarla karşılaşabiliriz. Duygusal alanda da kıskançlık ya da kayıp duygusu gündeme gelebilir. Mutlaka daha sakin ve düşünceli olmaya dikkat edelim. Bedensel risk taşıyan işlerde önlemlerimizi daha iyi almalıyız. Özellikle 17.50 civarında sürtüşme ya da tartışma yaratan durumlara dikkat etmeliyiz. Akşam saatlerinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmalıyız. Maddi konularda kayıplar gündeme gelebilir.

KOÇ: Sabah saatlerinde fikir çatışması içinde olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda endişede olacağınız olaylar yaşayabilirsiniz. Parasal konularda daha dikkatli olmanızda fayda var. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. Akşam saatlerinde yaratıcı uğraşlar söz konusu.

BOĞA: Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sorumlu olduğunuz işleri sağlamlaştırmak için elinizden geleni yapacağınız bir gündesiniz. Ani tepkiler verebilirsiniz, dikkatli olmanızda fayda var. Akşam saatlerinde sanatsal uğraşlarda bulunabilirsiniz.

İKİZLER: Gün içinde hareketli bir gündeminiz olabilir. Yakın çevrenizle ilgili gelişmelerden etkilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda fazla çatışma içinde olmamaya özen gösterin. Dedikodulara kulak asmamanızda fayda var. Sezgilerinize daha fazla güvenebilirsiniz.

YENGEÇ: Gündeminizi aşk ilişkiniz oluşturabilir. Uğraştığınız işlerde yaratıcılığınızı ön plana koyabilirsiniz. Kendinizi daha rahat ifade edeceğiniz işleri tercih edebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda ellerinizi kirleteceksiniz. Akşam saatlerinde daha hayalci olabilirsiniz.

ASLAN: Ailevi konularda iletişimden kaynaklı problemler çıkabilir. Üzerinde çalıştığınız işlerde ilerleme ve büyüme elde etmek için çaba sarf edebilirsiniz. Yeni temeller atıp, işlerinizi güçlendirmek isteyebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda yaratıcı işlerle ilgilenebilirsiniz.

BAŞAK: Çok fazla yazışma ve konuşma içinde olabilirsiniz. İletişim problemlerine dikkat edilmesinde fayda var. Zaman zaman fikir çatışmaları yaşanabilir. Uğraştığınız işlerin sağlam olması için elinizden geleni yapabilirsiniz. Çevrenizle keyifli zamanlar geçirebilirsiniz.

TERAZİ: Kişisel yeteneklerinizi kullanarak işlerinizde gelişme sağlayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda kendinizi ifade etmek işlerinizi kolaylaştıracaktır. Maddi konularla ilgili başkalarından alacağınız destekler size farklı bakış açısı katabilir. Harcamalarınıza dikkat.

AKREP: Önem verdiğiniz konular gündeminizi meşgul edebilir. İletişimden doğan sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bedeninizle ilgili konuları ihmal etmemeye özen gösterin. İmaj değişikliği yapacağınız zamanlar var. İlişkilerinizde kendinizi daha hayalperest hissedebilirsiniz.

YAY: Sabah saatlerinde fikir çatışmasına girmemeye özen gösterin. Bilemediğiniz konulardan dolayı yaşayacağınız anlaşmazlıklar gün boyu canınızı sıkabilir. Gizli kalan olaylarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda temel atmak isteyebilirsiniz.

OĞLAK: Sorumlu olduğunuz konuların daha fazla içine girip, başarılı olmak isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde yaşayacağınız fikir çatışmaları keyfinizi kaçırabilir. İş hayatınızda alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla program yapabilirsiniz.

KOVA: İş hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda yaratıcılığınızı kullanmak ve göz önünde olmak isteyebilirsiniz. Üstlerinizle fikir çatışmasına girmemeye özen gösterin. Annenizle ilgili konuları ihmal etmeyin. İlerleyen zamanlarda sezgileriniz size yol gösterecektir.

BALIK: Yeni ufuklara açılmak için heves duyuyor olabilirsiniz. Akademik konular gündeminizi meşgul edebilir. Çalışma arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde bütünü daha rahat görebileceksiniz. Yabancılarla ilgili konularda uğraşlar içinde olabilirsiniz. Akışta kalın.