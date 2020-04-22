Hâlâ yeniay gerçekleşmedi. Bu nedenle, sıkıştırıcı koşullar var. Halkı, hepimizi ilgilendiren konularda sıkıntılar ve zorluklar dikkat çekebilir. Moralimizi daha yüksek tutmaya özen göstermeliyiz. Duygusal alanda sabırsızlık etmemek gerek. Bugün biten ve kapanan enerjiler dikkat çekiyor. Herhangi bir yenilikten, risk almaktan kaçınmalısınız. Başınızı sıkıntıya sokmamak istiyorsanız, aceleci kararlardan kaçınmalısınız. Özellikle öğle saatlerine doğru travma yaratan, baskı kuran durumlarla karşılaşabiliriz. Ancak duygusal alanda kendimizi güvende hissedemediğimiz için oldukça yorulabiliriz.

KOÇ:Niyet ettiğiniz şeyleri yapmak için kendinizi hazır hissedebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularda daha hassas olabilirsiniz. Gün içinde keyif aldığınız şeylere zaman ayırabilirsiniz. İmaj değişikliği için uygun bir gündesiniz.

BOĞA:Bilemediğiniz konularda kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Kendi iç dünyanızla ilgili olaylarla ilgilenebilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kontrol kaybı yaşamayın. İkili ilişkilerinizde tartışmalar yaşanabilir.

İKİZLER:Geleceğinizle ilgili yeni ümitler besleyeceğiniz olaylar yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınıza zaman ayırmak için uygun bir gündesiniz. İş hayatınızda alacağınız destekler, sorumlu olduğunuz konuları daha kolay toparlamanıza yardımcı olacaktır.

YENGEÇ:Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınız gündeminizi meşgul edebilir. Hedeflerinize ulaşmak için bazı kararlar vermeniz gerekebilir. Göz önünde olmaktan hoşlanacağınız bir gündesiniz. Devlet ile ilgili konular ön plana çıkabilir.

ASLAN:Aşk ve ilişkilerinizde hareketli bir gündesiniz. Yakın ilişkilerinizde ani çıkışlar yapmamanızda fayda var. Gün içinde size zevk veren konulara daha fazla yönelebilirsiniz. Kendinizi daha özgür hissedeceğiniz zamanlardasınız.

BAŞAK:Ortaklı konulara dikkatinizi verebilirsiniz. Sizi krize sokan olaylara karşı özen göstermenizde fayda var. Korku ve endişe duyduğunuz konuları göz ardı etmekte zorlanabilirsiniz. Yakın ilişkilerinizde bazı kararlar alabilirsiniz.

TERAZİ:Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Yakın ilişkide olduğunuz kişilerle denge içinde olmak sizin için önemli olabilir. Sizi uğraştıran durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Zevk aldığınız olaylara yönelebilirsiniz.

AKREP:Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgilenebilirsiniz. İşlerinizi planlamanız sizi rahatlatacaktır. Birlikte çalıştığınız kişilerin hayatlarıyla ilgilenebilirsiniz. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Kendinize zaman ayırmalısınız.

YAY:Uğraştığınız işlerde kendinizi daha fazla ifade etmek isteyebilirsiniz. Aşk ve ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir. Keyif aldığınız konularda harcamalar yapabilirsiniz. Bazı olaylarda risk almaya yakın olabilirsiniz.

OĞLAK:Ailevi konular gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde ev hayatınızla ilgili sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Bu durum sizi güven arayışına itebilir. Geçmişe ait olaylar gündeminizi meşgul edebilir. Babanızla ilgili durumları ihmal etmeyin.

KOVA:İletişimin yoğun olduğu zamanlar içindesiniz. Uğraştığınız konularla ilgili eğitimler alabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Kendinizi duygusal hissedebilirsiniz. Yakın ilişkilerinizde yeni farkındalıklar içinde olabilirsiniz.

BALIK:Çalışma hayatınızda kişisel yeteneklerinizi kullanmanız gerekebilir. Uğraştığınız işlerde tamamlanma yaşayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konulardaki yaşadığınız sıkışıklıklar sizi tekrar organize etmeye itebilir. Akışta kalmaya özen gösterin.