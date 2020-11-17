Günün ilk yarısında arkadaşlıklar, sohbetler ve güzel şeyler yaratmak için uygun saatler var. Bu saatlerde görüşmeler, alışveriş ya da hoşça vakit geçirebileceğimiz fırsatlar bulabiliriz. Ancak duygusal alanda fazla abartılı da olabiliriz. Ay saat 10.54’den 19.34’e kadar boşluğa girecek. Bu saatler arasında işlerimiz dağılabilir ve boşa kürek çekebiliriz. Saat 19.34’den sonra Oğlak burcuna ilerleyen Ay akşam saatlerini daha ciddi ve sorumlu kılmakta. Bizi duygusal açıdan meşgul eden ya da endişe uyandıran durumlar gündeme gelebilir. Evde ve ailevi konularda daha önlemci ve gerçekçi olmak durumundayız. Bugün parasal konularda ani değişiklikler yorucu olabilir.

KOÇ: İş hayatınızla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Hedeflerinize ulaşabilmek için doğru adımları atabilirsiniz. Ailenizle ilgili sorumluluklarınızla ilgileneceğiniz zamanlar var. Annenizle ilgili hassasiyet içeren konular gündeme gelebilir.

BOĞA: Ailenize karşı sorumluluklarınız gelecek beklentilerinizi şekillendirebilir. İkili ilişkilerinizde hassasiyet yaşayabilirsiniz. Ev hayatınıza ait konular ön plana çıkabilir. Ailenize karşı sorumluluklarınızla ilgilenebilirsiniz.

İKİZLER: Ailenizle ilgili endişe duyduğunuz konular gündeme gelebilir. Evinizle ilgili konularla uğraşabilirsiniz. Parasal olarak destek almak isteyebilirsiniz. Yenilenme içine girmek isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde korunma ihtiyacı oluşabilir.

YENGEÇ: İlişkilerinizde ve aşk hayatınızda hassasiyetler oluşabilir. Denge ve uyum arayacağınız zamanlar olabilir. Ailenize ait konularda sorumluluklarınız artabilir. Bu konularla ilgilenirken çalışma hayatınızdaki işlerinizi ertelememeye çalışın.

ASLAN: Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Ailenizle ilgili olayları ihmal etmemeye çalışmalısınız. Beraber çalıştığınız kişilerden gün içinde destek alabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde daha hassas durumlar ortaya çıkabilir.

BAŞAK: Ailevi konularda kendinizi ifade etmek için çaba sarf edeceğiniz bir gündesiniz. Yaratıcılığınızı evinize ait konularda gösterebilirsiniz. Gün içinde kardeşlerinizle zaman geçirebilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcamalar yapabilirsiniz.

TERAZİ: Ailenizde geçmişe ait konular tekrar gündeme gelebilir. Gelenekler ve sorumluluklarla ilgili uğraşlar içine girebilirsiniz. Aşkta da hassasiyetler söz konusu. İki taraf da korunma ihtiyacı içinde olabilir. İş hayatınızdaki sorumluluklarınızı ihmal etmeyin.

AKREP: Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Hareketli bir gün sizi bekliyor olabilir. Kardeşlerle ilgili konular önem kazanabilir. Ailenize karşı sorumlu olduğunuz konularla ilgilenebilirsiniz. Evinizle ilgili uğraşlar olabilir.

YAY: Maddi kaynaklarınızla ilgili dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. Eve ait harcamalarınıza dikkat etmek ve bütçeleme yapmak isteyebilirsiniz. Ailenizle ilgili sorumluluklarınız ön plana çıkabilir. İkili ilişkilerinize daha korumacı yaklaşabilirsiniz.

OĞLAK: Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yoğunlaşacağınız zamanlar var. Karşınızdakilere korumacı

davranabilirsiniz. Bedeninize ait konuları ihmal etmeyin. Ailenize karşı yerine getirmeniz gereken sorumluluklar oluşabilir.

KOVA: Bilemediğiniz konulardan ötürü kayıplar yaşayabilirsiniz. Ailenizde olan olaylara elinizde olmayan nedenlerden ötürü destek veremeyebilirsiniz. İş hayatınızdaki sorumluluklarınız ve üstlerinizle olan ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir.

BALIK: Ailenizle ilgili konular gelecek beklentilerinizi etkileyebilir. İlişkilerinizde hassas bir süreç geçiriyor olabilirsiniz. Korunma ihtiyacı içinde olacağınız zamanlar var. Biraz rahatlamak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız destekler, işlerinizi kolaylaştıracaktır.