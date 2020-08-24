Haftaya dikkatli adımlarla başlayalım. Bugün Ay Akrep’te ilerlerken, Mars ve Satürn arasında da bir kare açı var. Engelleri aşmak ancak önlemci olmak durumundayız. Öfke uyandıran ya da bizi kontrol etmeye çalışan durumlarla karşılaşabiliriz. Daha fazla dayanıklılık ve soğukkanlılık göstermeliyiz. Akrep burcundaki Ay duygusal açıdan yoğun, tutkulu durumlara, kimi zaman aşırı gidilebilecek koşullara işaret ediyor. Dolayısıyla bugün kendimizi anlatma, anlaşılma konusunda zorluklar yaşanabilir. Öğle saatlerinde özellikle iş hayatında zorlayıcı ama yenileyici koşullar içinde olabiliriz. Tüm bu zorlayıcı durumlar yakın ilişkilerimizde güvensizliklere yol açabilir. Daha sakin düşünelim.

KOÇ:Gün içinde ortaklı konular gündeminizi daha fazla meşgul edebilir. Korktuğunuz konulara karşı daha fazla tepki gösterebilirsiniz. Gün içinde ani değişikler olabilir. Gizli kalmış konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Ciddi kararlar alacağınız zamanlar olabilir.

BOĞA:Gün içinde uğraştıran konulara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlardasınız. Plan programlarınızda değişiklik yapmak zorunda kalabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konu veya kişiler üstünde etkin olmaya çalışabilirsiniz. Biraz akışa bırakmayı denemelisiniz.

İKİZLER:Gün içinde çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz konulara hız kazandırmak isteyebilirsiniz. Uğraştığınız işlere yön vermek için çaba göstereceksiniz. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmalısınız. Sağlınıza özen gösterin.

YENGEÇ:Gün içinde kendinizi ikili ilişkilerinizde güçsüz hissedebilirsiniz. Yaşayacağınız değişim ve dönüşümler sizi etkileyecektir. Bazı konularda kararlı olmak ve istikrarlı davranmak isteyebilirsiniz. Gizli kalan konular içinde yön bulmakta zorlanabilirsiniz.

ASLAN:Gün içinde ailevi konulara daha fazla zaman harcayabilirsiniz. Emlak konusu gündeme gelebilir. Bazı konularda değişiklik yapmak ve karar almak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konulara da zaman ayırmalısınız. İşlerinizde gizli kalan koşullarla ilgilenebilirsiniz.

BAŞAK:Bugün yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Hareketli zamanlar içindesiniz. Kardeşlerinizle ilgili konular önem kazanabilir. Zihinsel konularda değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda önemli kararlar alabileceğiniz bir gündesiniz.

TERAZİ:Gün içinde kendinize zaman ayırmak için işlerinizi kolayca toparlamak isteyebilirsiniz. Parasal birikimlerinizle ilgili yeni fikirler yaratabilirsiniz. Yetenekli olduğunuz konularda hakimiyet kurmak isteyebilirsiniz. Bugün gizli kalmış konular sizi rahatsız edebilir.

AKREP:Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Kişisel hassasiyetiniz fazla olan olaylarda dönüşüm yaşayacağınız zamanlar olabilir. İstikrarlı bir başarı için işlerinizin yönlerini netleştirmek isteyeceksiniz.

YAY:Bugün bilemediğiniz konular gündeminizi meşgul edebilir. Gizli kalan olaylardan dolayı canınız sıkılabilir. Kendi iç dünyanızla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde daha fazla baskı hissedebilirsiniz. Mücadele içinde olacağınız zamanlar var.

OĞLAK:Bugün gündeminizi gelecek beklentileriniz oluşturabilir. Yaptığınız planlarda değişiklikler meydana gelebilir. Bu durum keyfinizi kaçırabilir. Kişisel olarak kendinizi dönüşüm içinde hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda mücadele içinde olabilirsiniz.

KOVA:İş hayatınızdaki gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. İş arkadaşlarınızla ilgili konularda etkin olabilirsiniz. Gün içinde ön planda olmak isteyebilirsiniz. Devletle ilgili konular ortaya gelebilir. İstikrarlı bir başarı için çaba göstermeniz gerekecektir.

BALIK:Bugün yeni konular öğrenmek için uygun bir gündesiniz. Uğraştığınız işler hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz. Yolculuklar planlamak için uygun bir gün. Kendi sınırlarınızı aşmak isteyebilirsiniz. Uluslararası konular gündeme gelebilir.