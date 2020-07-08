G eri giden Merkür’ün Mars’la bazı iletişim problemlerine, konuşmalarda sertliğe ve tartışmalara neden olabilir. Bizi öfkelendiren konular zararımıza sonuçlanabilir. Daha sakin ve dengeli düşünmeye bakmalıyız. Bu açı ticari durumlar, yolculuklar ya da eve yönelik işlerde de problemlere işaret edebilir. Aceleyle yapılan işlerden kaçınalım. Bugünlerde ortaklaşa işlerde, karşılıklı beklentilerde bizi bekleten ve geren durumlar içinde olabiliriz. Aynı zamanda sosyal olaylar, grup çalışmaları açısından da hareketli bir günde sayılırız. Biraz daha sorumlu düşünmek ve eldeki imkanları daha iyi değerlendirmek gerekiyor.

KOÇ:Sabah saatlerindeki iş temponuz ilerleyen zamanlarda azalabilir. Sosyal konulara yönelebilirsiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek için plan yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz durumlarda eksikleri tamamlamak isteyebilirsiniz.

BOĞA:Erken saatlerde kendinizi öğrenmeye açık hissedebilirsiniz. Gün içinde iş hayatınızdaki gelişmeler gündeminizi değiştirebilir. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek için planlar yapabilirsiniz. Kendinizi keyifli hissedeceğiniz bir zamandasınız.

İKİZLER:Yeni ufuklara açılmak için planlar yapabilirsiniz. Kendinizi çok daha özgür hissedeceğiniz zamanlar içindesiniz. Akademik konular ilginizi çekebilir. Gün içinde düşüncelerinizi paylaşmak için arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz.

YENGEÇ:Sizi krize sokabilecek olaylar yaşayabilirsiniz. Ortaklı konular gündeminize gelebilir. İletişiminizin yüksek olduğu zamanlar içindesiniz. Bu durumu kullanarak sıkıntılı olayları rahat çözebileceksiniz. Endişelerinizi bir yana bırakmalısınız.

ASLAN:Sabah saatlerinde sorumlu olduğunuz konulara daha fazla yönelebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda eşinizle ilgili durumlar gündeminizi meşgul etmeye başlayabilir. Çalışma hayatınızdaki işlerinizi daha iyi hale getirmek için çabalayabilirsiniz.

BAŞAK:Çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz işlerde yoğunluk olabilir. Beklentide olduğunuz konuları düzeltmek ve daha iyi hale getirmek isteyebilirsiniz. İş arkadaşlarınızla birlikte planlayacağınız çalışmalar daha kolay akabilir. Akışta kalın.

TERAZİ:Yeteneklerinizi keyif aldığınız işlere yönlendirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. İletişiminizin iyi olduğu zamanlardasınız. Programlar yapmak isteyebilirsiniz. Güzel olan şeyler için harcama yapabilirsiniz.

AKREP:Ailevi konulara önem vermeniz gerekebilir. Ev hayatınızla ilgili kararlar alabilirsiniz. Geçmişle ilgili durumlar gündeminize gelebilir. İletişimde olduğunuz kişilerden farklı yorumlar alabilirsiniz. Sevdiklerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir.

YAY:Hareketli bir gündeminiz var. Konuşma ve yazışmaların yoğun olduğu zamanlardasınız. Bazı olaylarda karar vermeniz gerekebilir. Yeni konulara temel atabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde düzenleme gerektiren işler içinde olabilirsiniz.

OĞLAK:Bütçenizi ve harcamalarınızı gözden geçirebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayacağınız bir gündesiniz. Sabah saatlerinde çok daha iletişimi yüksek zamanlar var. Beklentide olduğunuz konularda gelişmeler yaşanabilir.

KOVA:Hayatınızda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Kişisel hassasiyetiniz olan konular üzerinde düşünmek isteyebilirsiniz. Bu durumun sizi zor duruma düşürmesine izin vermemelisiniz. İmaj değişikliği için uygun bir gündesiniz. Akışta kalın.

BALIK:Bilemediğiniz konulardan dolayı kendinizi hapsedilmiş hissedebilirsiniz. Gözden kaçırdığınız durumlar yüzünden sıkıntıya düşebilirsiniz. Kontrol kaybı yaşamamaya özen gösterin. Gün içinde kendi iç dünyanıza dönebilirsiniz.